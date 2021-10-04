«БепиКоломбо» прислал первые детальные фотографии Меркурия

Автоматические межпланетные аппараты миссии «БепиКоломбо» (BepiColombo) прислали первые детальные снимки поверхности Меркурия, сделанные в ходе недавнего очень близкого пролета мимо него.

1 октября 2021 года аппараты «БепиКоломбо» совершили очень близкий пролет мимо Меркурия, оказавшись на расстоянии в 199 км от планеты. Во время пролета проводился сбор данных о планете с помощью имеющихся в арсенале научных инструментов. Но поскольку пролет проходил над ночной стороной планеты, то съемка проходила с расстояния около тысячи километров от Меркурия. 2 октября команда станции опубликовала первые снимки, присланные на Землю. На них можно рассмотреть кратеры и равнины планеты, а также некоторые части самих аппаратов, например антенны.

BepiColombo

BepiColombo — совместная миссии ESA-JAXA по исследованию Меркурия. Перелетный модуль MTM с двумя орбитальными аппаратами (европейским Mercury Planetary Orbiter и японским Mercury Magnetospheric Orbiter) стартовал в октябре 2018 года на ракете Ariane 5.

Меркурий сейчас наименее изученная планета земной группы Солнечной системы — за все время к нему летали только два аппарата: Mariner 10 и MESSENGER. Связано это со сложностями, обусловленными слабым гравитационным влиянием со стороны планеты и сильным — со стороны Солнца. Отправка зонда к Меркурию требует большого количества маневров. Ранее перелетный модуль MTM совершил три гравитационных маневра — один у Земли и два у Венеры. 1 октября он совершил первый из шести запланированных маневров у Меркурия.

Отделение перелетного модуля состоится только в октябре 2025 года, а в декабре того же года аппараты должны выйти на стабильную орбиту вокруг Меркурия и разделиться. Научная программа начнется в марте 2026 года и номинально продлится до мая 2027. Затем она будет продолжена, если аппараты смогут и дальше нормально выполнять рабочие задачи.

Задачи у аппаратов BepiColombo абсолютно разные – MPO будет исследовать поверхность планеты, а MMO сконцентрируется на изучении ее магнитного поля и магнитосферы. Оба содержат массу научных приборов для сбора недостающей информации об этой весьма интересной планете, которую многие до сих пор ошибочно считают самой горячей в Солнечной системе.