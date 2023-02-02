Берегись, Apple. Samsung вместе с Google и Qualcomm работает над новыми устройствами расширенной реальности

Мероприятие Samsung Unpacked было посвящено не только Galaxy S23 и Galaxy Book 3. Компания сообщила, что работает над носимыми устройствами расширенной реальности, XR, (то есть дополненной, смешанной и виртуальной). Подробностей не так много, но известно, что устройство будет работать под управлением новой версии Android, разработанной Google специально для носимых дисплеев, а системную логику для него предоставит Qualcomm.

Разработка аппаратного обеспечения предусматривает партнерские отношения с Meta и Microsoft, хотя Samsung мало говорит об этом. По слухам, что Microsoft отказалась от HoloLens 3 в пользу этого проекта. Глава подразделения мобильных технологий Samsung Т.М. Ро отмечает, что экосистема должна быть «в некоторой степени готовой» к запуску. Южнокорейская компания хочет избежать ошибок конкурентов, которые представили виртуальные технологии без надежной и широкой поддержки.

Samsung уже имеет опыт производства устройств с носимыми экранами. Компания вышла на рынок с Gear VR в 2015 году – в этом устройстве смартфон использовался в качестве дисплея и вычислительной мощности. В 2017 году фирма перешла на гарнитуры смешанной реальности для ПК, выпустив HMD Odyssey. Однако после 2018 года Samsung практически ушла с рынка, оставив его Meta и HTC.

Идея производства устройств виртуальной реальности в настоящее время воспринимается не так восторженно, как несколько лет назад. С одной стороны, ходят слухи о появлении устройства от Apple уже этой весной. С другой, Meta терпит значительные убытки в результате попыток создать метавселенную, что привело к сокращению 11 000 рабочих мест и других расходов. Microsoft столкнулась с такими проблемами, как прекращение продаж варианта гарнитуры HoloLens для военных, уход руководителя группы и неподтвержденная, но обсуждаемая фактическая ликвидация подразделения HoloLens в рамках недавних увольнений. Samsung снова пытается войти в сферу смешанной реальности именно тогда, когда ряд ведущих игроков сворачивают активность на рынке.

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Источник: Engadget