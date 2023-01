Microsoft с 10 марта закроет AltspaceVR — собственную социальную платформу смешанной реальности — после сокращения команды, которая над ней работала

Ранее Microsoft сократила более 10 000 сотрудников, в том числе и тех, кто работал в отделе смешанной реальности.

Microsoft закроет AltspaceVR – социальную платформу виртуальной реальности – 10 марта 2023 года. Компания поделилась новостью в блоге всего через несколько дней после масштабного увольнения работников, отметив, что этот шаг поможет переместить фокус «на поддержку иммерсивного опыта на базе Microsoft Mesh».

AltspaceVR стала одной из первых социальных сетей виртуальной реальности вместе с другими платформами, такими как VRChat и Rec Room. Платформа начала работу в 2015 году и позволяла пересмотреть, например, различные комедийные сценки или обсуждения дебатов, используя Oculus Rift, Gear VR, HTC Vive и другие гарнитуры виртуальной реальности.

Стартап планировал закрыться в 2017 году из-за финансовых проблем, однако Microsoft приобрела платформу в рамках своих усилий по созданию собственной экосистемы смешанной реальности.

В компании говорят, что пользователи могут загрузить свои данные из AltspaceVR до завершения работы платформы.

We have some sad news, Altspacers. #AltspaceVR is shutting down on March 10th.

Though we hate saying goodbye, we also feel such pride and gratitude for all the magic that happened here. ✨

Thanks for joining us on this epic adventure. #socialvr https://t.co/peCwpaaBl3

— AltspaceVR (@AltspaceVR) January 20, 2023