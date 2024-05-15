Новости WTF 15.05.2024 в 07:42 comment views icon

«Вгоняет в кринж»: Илон Маск отреагировал на запуск GPT-4o от OpenAI

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Андрей Русанов

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Илон Маск не впечатлен языковой моделью ИИ GPT-4o, которую представила OpenAI. Миллиардер раскритиковал демонстрацию компанией своей новой модели искусственного интеллекта под названием GPT-4o, которая, по его мнению «вгоняет в кринж». OpenAI представила новую модель в понедельник и продемонстрировала ее улучшенные голосовые и визуальные возможности. GPT-4o функционирует как цифровой помощник и позволяет пользователям общаться с ботом вербально и визуально, как с реальным человеком.

Маск оставил комментарии к нескольким публикациям, которые высмеивали новое обновление. Ранее миллиардер подал в суд на OpenAI, обвинив компанию в отказе от своих основополагающих принципов на фоне многомиллиардного партнерства с Microsoft. Он покинул компанию, которую помогал создать, в 2018 году и с тех пор постоянно критиковал ее, в частности, за «левый уклон» ChatGPT.

Маск запустил конкурентную компанию по разработке искусственного интеллекта xAI и собственного чатбота Grok. Генеральный директор Tesla также нашел время, чтобы прокомментировать публикацию о Grok — он говорит, что бот получит «значительное обновление» в ближайшее время.

«Вганяє у крінж»: Ілон Маск відреагував на запуск GPT-4o від OpenAI

Пользователи социальной сети X не замедлили с ответами: «Вы делаете миллионы кринжей в день, поэтому добро пожаловать в клуб».

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