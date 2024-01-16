Берегись, Twitch. Monobank запускает «Базу» — сервис для легального заработка на стримах

Monobank запустил свой инструмент для монетизации творчества — сервис «База», который поможет сделать донаты для стримеров легальными.

В настоящее время «База» работает в бета-версии и предлагает следующие услуги:

Получать донаты

Предлагать пользователям подписки разных уровней

Выводить QR и анимацию донатов на стриме

В следующих релизах обещают добавить уникальные анимации для разных размеров донатов и подписки, возможность заказывать донатом музыку (также исправление ошибок или другие пожелания с учетом отзывов тестеров — присоединиться к обсуждению проекта можно в отдельном канале в Telegram).

Для использования сервиса необходимо иметь ФЛП в monobank и зарегистрироваться на base.monobank.ua. Банк будет брать 3% комиссии — как за донаты, так и за подписку.