Новости Украина 16.01.2024 в 12:53 comment views icon

Берегись, Twitch. Monobank запускает «Базу» — сервис для легального заработка на стримах

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Берегись, Twitch. Monobank запускает «Базу» — сервис для легального заработка на стримах

Monobank запустил свой инструмент для монетизации творчества — сервис «База», который поможет сделать донаты для стримеров легальными.

В настоящее время «База» работает в бета-версии и предлагает следующие услуги:

  • Получать донаты
  • Предлагать пользователям подписки разных уровней
  • Выводить QR и анимацию донатов на стриме

В следующих релизах обещают добавить уникальные анимации для разных размеров донатов и подписки, возможность заказывать донатом музыку (также исправление ошибок или другие пожелания с учетом отзывов тестеров — присоединиться к обсуждению проекта можно в отдельном канале в Telegram).

Для использования сервиса необходимо иметь ФЛП в monobank и зарегистрироваться на base.monobank.ua. Банк будет брать 3% комиссии — как за донаты, так и за подписку.

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