Биткоин подскочил почти до $25 000 — поскольку криптовалюту, кажется, миновали регуляторные репрессии США

Биткоин достиг отметки почти в $25 000 впервые с августа 2022-го года на фоне широкого роста криптовалют из-за того, что инвесторы больше не обеспокоены регуляторными ограничениями США.

Флагманская криптовалюта выросла на 3% в четверг утром и торговалась на уровне $24 710 в Сингапуре. Меньшие токены, такие, как Ether, Cardano и Polkadot, тоже выросли в цене.

Репрессии США, направленные на некоторые криптопродукты, а также решение регулятора Нью-Йорка прекратить выпуск BUSD — третьего по величине стейблкоина — нанесли удар по цифровым активам в начале недели. Но с тех пор они продолжили восстанавливаться после прошлогодних потрясений, включая рост биткоинов почти на 50% с начала года.

Импульс в криптовалюте, вероятно, заставит спекулянтов закрыть медвежьи ставки, а это еще больше подтолкнет к росту, говорит Сичи Лу, основательница Venn Link Partners и советница по блокчейну.

«Люди забывают, что свободное движение биткоина может быть ограничено, и когда короткие позиции сокращаются, цена просто резко растет», — сказала она.

По данным Coinglass, в среду ликвидировано около $64,5 миллиона коротких позиций в биткоинах — это самый большой показатель за месяц. Ликвидации происходили параллельно со скачком токена почти на 9% 15 февраля.

Стоимость криптовалюты увеличивается вместе с ростом мировых акций, усилившихся благодаря заявлениям, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системой может обуздать инфляцию, не вводя США в рецессию.

Риск такого оптимистического настроения на мировых рынках заключается в том, что инвесторы могут быть «слишком уверены» в том, насколько высокими могут быть ставки, поскольку длительное ограничение монетарной политики может снизить спрос на различные активы.

Источник: Bloomberg