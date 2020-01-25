Беспилотные грузовики Waymo вскоре выедут на дороги общего пользования в штатах Нью-Мексико и Техас

Компания Waymo в течение недели расширит программу тестирования своих беспилотных грузовиков на дороги штатов Нью-Мексико и Техас.

Отметим, что о том, что Waymo занимается разработкой не только пассажирских робомобилей, но и робофур, впервые стало известно в августе 2017 года. С тех пор беспилотные седельные тягачи компании, выполненные на базе Peterbilt 579, успели проехаться по дорогам Калифорнии, Аризоны и Джорджии. Также их испытывали на закрытых территориях в Мичигане.

Теперь Waymo объявила о том, что тестирование ее робофур вскоре расширится на два новых штата — Техас и Нью-Мексико.

This week, we’ll start driving our Chrysler Pacificas and long-haul trucks in Texas and New Mexico. These are interesting and promising commercial routes, and we’ll be using our vehicles to explore how the Waymo Driver might be able to create new transportation solutions. pic.twitter.com/uDqKDrGR9b — Waymo (@Waymo) January 23, 2020

По сообщению инженеров «дочки» Alphabet, испытания будут сосредоточены на межштатных магистралях 10, 20 и 45, а также на трассах агломераций Эль-Пасо, Далласа и Хьюстона. Компания заявляет, что эти территории представляют «потенциальный коммерческий интерес», хотя и не раскрывает пока конкретные планы по коммерциализации своих наработок.

Напоследок укажем, что прежде, чем на дороги вышеуказанных штатов выедут робофуры, по ним проедутся оборудованные Waymo рядом датчиков минивэны Chrysler Pacifica, которые соберут различные данные о тех или иных трассах. На их основе разработчики затем создадут высокоточные карты местности, и лишь после этого на дороги выедут беспилотные грузовики компании, которые будут двигаться в автономном режиме, хотя и со страхующим водителем в кабине.

Источник: N+1