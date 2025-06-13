Самый большой живой организм на Земле медленно съедают

На горных склонах Уосатч на Западе США, возле озера с родниковой водой, в течение многих тысячелетий растет самый большой единый организм на Земле — лес из дрожащих осин на территории штата Юта.

Этот лес, который называется Пандо, образовал и обеспечивает целую экосистему на площади в 106 акров. Хотя Пандо и выглядит как лес из отдельных деревьев, на самом деле он представляет 47 тыс. идентичных друг другу стеблей, вырастающих из взаимосвязанной между собой корневой системы.

Этот уникальный организм весит около 6 тыс. тонн. По массе это самый большой отдельный организм на Земле. Осины обычно образуют клоновые насаждения в других местах, однако Пандо делают уникальным его размеры. Большинство клоновых насаждений осины в Северной Америке гораздо меньше, а те, что на западе США, в среднем составляют лишь 3 акра.

Потенциально возраст Пандо составляет до 14 тыс. лет. При этом отдельные стебли осин существуют до 130 лет. Этот лес объединяет в себе экосистему из 68 видов растений и животных. Эта экосистема зависит от того, чтобы осины были здоровыми и оставались вертикальными. Несмотря на то, что лес находится под охраной лесной службы США и ему не угрожает вырубка, другие факторы угрожают его дальнейшему существованию.

Что угрожает самому большому организму на Земле

Поскольку на территории Пандо и вокруг больше не живут такие хищники как волки и пумы, олени и лоси беспрепятственно размножаются под защитой заповедного леса, съедая верхушки молодых стеблей осин и фактически уничтожая молодую лесную поросль Пандо. Кроме этого стебли старых осин поражают сажистый рак коры, пятнистость листьев и грибковые заболевания.

В условиях, когда рост молодых деревьев затруднен, болезни могут ухудшать процесс деградации тысячелетнего леса. Однако самой большой угрозой остается изменение климата.

Пандо образовался после завершения последнего ледникового периода и до сих пор жил в относительно стабильных климатических условиях. В частности, повышение температуры сокращает количество новых деревьев и продолжительность их жизни. Под угрозой также находятся все другие обитатели уникальной экосистемы.

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Деревья начинают чувствовать трудности с доступом к воде. Более теплая погода в начале года приводит к тому, что осинам становится труднее формировать новые листья. Между тем есть надежда, что этот уникальный лес, который уже переживал и нашествие европейских колонизаторов и масштабное расширение сельскохозяйственных территорий, масштабные пожары, болезни, увеличение поголовья крупного рогатого домашнего скота, сможет адаптироваться к новым климатическим условиям.

Источник: The Conversation; Science Alert