Беспилотный космоплан ВВС США X-37B вернулся на Землю после рекордно длительного полета (780 дней на орбите)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Американский беспилотный космоплан X-37B, запущенный в космос 7 сентября 2017 года ракетой-носителем Falcon 9, завершил свой рекордный орбитальный полет, который продолжался 780 дней. Аппарат совершил посадку 27 октября на аэродроме Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

Это уже пятая по счету миссия X-37B. Первый полет судно выполнило в 2010 году, он продолжался 244 дня. Второй полет продлился 468 суток с марта 2011 года по январь 2012-го, третий — 675 суток (с декабря 2012-го по октябрь 2014 года), а четвертый — 718 суток (с мая 2015-го по май 2017 года.) С учетом последнего пятого полета суммарное время налета составило 2865 суток.

Как и во время предыдущих миссий, большая часть информации о миссии засекречена.

У X-37B есть грузовой отсек с открываемыми створками. Эксперты считают, что аппарат может использоваться в целях разведки, испытаний нового оборудования и потенциально даже способен подбирать и возвращать на землю небольшие спутники.

Команды ВВС США и Boeing уже начали подготовку к шестой миссии, которая намечена на 2020 год. Параллельно Boeing создает беспилотный космоплан в рамках программы XSP по заказу Агентства перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США. Сборка первого летного образца космоплана ведется с ноября 2018 года.

Кроме Boeing беспилотный орбитальный космоплан также разрабатывает американская компания Sierra Nevada Corporation, известная в первую очередь по проекту космоплана Dream Chaser. Последний изначально планировалось использовать для доставки американских астронавтов на МКС наряду с Boeing CTS-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon. Но в итоге компания отказалась от пилотируемой версии, сосредоточившись на грузовой. Для запусков Dream Chaser будет использоваться разрабатываемая ракета Vulcan, а первый такой запуск намечен на 2021 год.

Источник: ВВС США