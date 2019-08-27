Беспилотный космоплан ВВС США X-37B побил собственный рекорд пребывания на орбите — более 718 дней





Американский беспилотный космоплан Boeing X-37B, находящийся сейчас на орбите в рамках миссии OTV-5, побил собственный рекорд пребывания в космосе, установленный во время предыдущей миссии OTV-4. Тогда летный образец X-37B пробыл на орбите 717 дней, 20 часов и 42 минуты, после чего совершил посадку на аэродроме NASA во Флориде, где раньше приземлялись космические шаттлы. Нынешний (пятый) полет X-37B длится уже более 718 дней (по состоянию на 26 августа) и неизвестно, когда завершится миссия (большая часть данных о ней, как и о предыдущих, засекречена).

Как отмечалось выше, нынешняя миссия X-37B — пятая по счету: аппарат был выведен на орбиту 7 сентября 2017 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Ранее ВВС США выполнили четыре запуска X-37B — в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах. Во всех четырех случаях самолет по окончании миссии, по итогам всех четырех судно благополучно возвращалось на землю (в первых трех случаях — на военную базу Ванденберг в Калифорнии). Учитывая, что с каждой новой миссией продолжительность возрастала примерно на 200 дней дольше, логично предположить еще несколько месяцев полета в рамках миссии OTV-5.

X-37B — многоразовый орбитальный беспилотный космоплан, который внешне напоминает шаттл. Его длина составляет 8,8 метра, а размах крыла — 4,6 метра. На орбиту космоплан доставляет ракета-носитель, а садится судно в режиме самолета самостоятельно.

У X-37B есть грузовой отсек с открываемыми створками. Эксперты считают, что аппарат может использоваться в целях разведки, испытаний нового оборудования и потенциально даже способен подбирать и возвращать на землю небольшие спутники.

Кроме Boeing беспилотный орбитальный космоплан также разрабатывает американская компания Sierra Nevada Corporation, известная в первую очередь по проекту космоплана Dream Chaser. Последний изначально планировалось использовать для доставки американских астронавтов на МКС наряду с Boeing CTS-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon. Но в итоге компания отказалась от пилотируемой версии, сосредоточившись на грузовой. Для запусков Dream Chaser будет использоваться разрабатываемая ракета Vulcan, а первый такой запуск намечен на 2021 год.

Источник: Space.com и N+1