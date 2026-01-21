Новости Крипто 21.01.2026 comment views icon

"Бесплатный биткоин": глюк на бирже Paradex вызвал массовые ликвидации и вынужденный откат - редкое для блокчейна явление

Техническая ошибка на децентрализованной бирже Paradex во время миграции базы данных на короткое время установила цену биткоина на $0 и привела к массовым ликвидациям. После этого биржа на базе Starknet планирует переписать («откатить») историю блокчейна.

Пользователи соцсетей сообщали, что видели торговлю биткоином по нулевой цене в течение короткого времени, после чего цена быстро восстановилась — к этому моменту тысячи позиций уже были ликвидированы. Paradex позже подтвердила в Discord, что идентифицировала проблему и сообщил об откате состояния цепи до блока, зафиксированного непосредственно перед началом планового технического обслуживания.

«Когда я выложил скриншот, подумал, что это баг интерфейса. Потом на компьютере увидел, что цена вернулась после падения до $0. Теперь тысячи ликвидаций. Для Paradex это не выглядит хорошо», — написал один пользователь в X во время инцидента.

Данные: Х

Клемент Хо, директор по инженерии Paradex, сообщил пользователям, что откат восстановит биржу до последнего известного правильного состояния. Проект добавил, что работы по восстановлению продолжаются, а все средства пользователей остаются в безопасности. Биржа не раскрыла, сколько трейдеров пострадали и какую сумму ликвидированных позиций вызвал глюк. Доступ к части платформы также был ограничен во время работы инженеров над восстановлением, а команда предупредила пользователей об опасности мошенников и фейковых аккаунтов поддержки во время перебоев.

Данные: Х

Paradex — это децентрализованная биржа перпетуалов, построенная как appchain на Starknet, разработанная для некостодиального трейдинга деривативами с низкой задержкой. Платформа инкубируется Paradigm, сетью институциональной криптоликвидности (не путать с одноименной венчурной компанией), и в 2021 году привлекла $35 млн при оцененной стоимости $400 млн при поддержке инвесторов, среди которых Jump Capital, Alameda Ventures, Genesis и Nexo.

Ликвидации на Paradex / Данные: Х

Инцидент возобновил дискуссии об откатах блокчейна — редкой и противоречивой реакции на технические сбои. Переписывание истории блокчейна широко считается крайней мерой, потому что противоречит ожиданию, что подтвержденные транзакции являются окончательными. Большинство сетей вместо этого приостанавливает активность или применяет целевые исправления, чтобы остановить распространение вреда, а не отменяет завершенные торги. Выбор отката сигнализирует, что обычных механизмов защиты было недостаточно.

Подобные дискуссии возникали также, когда в прошлом году Berachain временно приостановил работу своей сети, чтобы осуществить экстренный хард-форк после эксплойта Balancer на $128 млн. В то же время, Flow получил критику после предложения отката, чтобы отменить эксплойт на $3,9 млн, что, по сообщениям, застало врасплох некоторых партнеров и вызвало беспокойство в экосистеме.

Источник: The Block

