Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z смогут работать без подзарядки до 20 часов

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Примерно через неделю ожидается официальная презентация смартфонов OnePlus 8. Однако это будут не единственные новинки. Компания также анонсирует и беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z. Это утверждают осведомлённые источники.

Судя по имеющейся информации, эти наушники станут компаньонами для грядущих смартфонов. При этом Bullets Wireless Z не будут полностью беспроводными наушниками, судя по всему, они предполагают использование шейного обода. Также известно, что на рынок выйдут версии в чёрном, зелёном, синем и миндальном цвете. Дополнительно сообщается о защите от негативных внешних воздействий в соответствии с рейтингом IP55, автономной работе на протяжении 20 часов и даже поддержке технологии быстрой зарядки Warp Charging.

Как ожидается, беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z будут анонсированы 14 апреля вместе со смартфонами OnePlus 8 и 8 Pro. Их ориентировочная цена и примерные сроки начала продаж пока не уточняются.

Источник: wccftech