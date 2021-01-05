Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro засветились в живом видео

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Накануне предстоящего анонса полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro в сервисе YouTube было опубликовано видео с новинкой в руках счастливчика, который уже смог заполучить это устройство.

Видео не только подтверждает технические характеристики наушников и даёт представление о том, как они выглядят в реальном мире, но также и позволяет ознакомиться с впечатлениями об их работе. По словам автора, он получил ещё неанонсированную новинку через продавца в Facebook, а по данным SamMobile, наушники продают и в других местах.

Автор видео говорит, что наушники имеют рейтинг защиты от пыли и влаги IPX7. Также они поддерживают беспроводную зарядку и функцию активного шумоподавления. Также есть режим прозрачности, который позволяет пользователю слышать, что происходит вокруг, не снимая наушников. По словам автора, режим прозрачности в Samsung Galaxy Buds Pro – один из лучших среди всех наушников, которыми он когда-либо пользовался. Но шумоподавление уступает результату Apple AirPods Pro.

Судя по имеющейся информации, беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro могут работать без подзарядки до 8 часов. А при использовании зарядного кейса автономность увеличивается до 28 часов.

Как ожидается, новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro будут официально анонсированы на следующем мероприятии Samsung Unpacked, которое должно состояться 14 января. По предварительным данным, цена этой модели составит $199.

Источник: The Verge