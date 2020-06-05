Беспроводные наушники Sony 1000XM4 получили улучшенные функции ИИ, подключение к нескольким устройствам и цену $348





Благодаря публикации на сайте Walmart удалось узнать практически полные технические характеристики беспроводных наушников Sony 1000XM4 ещё до их официального анонса.

Во многом новая модель напоминает предыдущую версию M3s. Это касается сходства дизайна, сенсорных органов управления, поддержки технологии шумоподавления, технологии передачи Sony LDAC, автономности на уровне 30 часов и быстрой зарядки через порт USB-C. Однако есть и немало новшеств. В частности, в наушниках Sony 1000XM4 реализована возможность одновременного подключения к двум Bluetooth-устройствам. Например, это могут быть смартфон и ноутбук. Кроме того, новая версия получила поддержку технологии Precise Voice Pickup. Она призвана повысить качество телефонных разговоров через наушники благодаря использованию пяти встроенных микрофонов и улучшенной обработке сигнала. Благодаря этому голос пользователя передаётся лучше.

Вместе с тем, появилась новая функция Adaptive Sound Control. Она позволяет настроить пользовательские профили работы наушников для различных локаций, например, библиотеки или кафе. Все настройки осуществляются через сопутствующее приложение Sony. Наконец, в модели Sony 1000XM4 реализована новая версия технологии Sony Digital Sound Enhancement Engine – DSEE Extreme (она пришла на смену старой технологии DSEE HX). Она подразумевает использование искусственного интеллекта для улучшения сжатой цифровой музыки в режиме реального времени, чтобы восстановить широкий диапазон, потерянный в процессе сжатия.

Пока нет точных сведений о том, когда состоится официальный анонс беспроводных наушников Sony 1000XM4. Учитывая публикацию страницы с этим устройством на сайте Walmart, ждать осталось уже не долго. По предварительным данным, цена новинки составит $348.

Источник: The Verge