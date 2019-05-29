Как включить тёмную тему в Chrome на Android

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В браузере Chrome 74 появилась тёмная тема офрмления, которую можно активировать в том числе и на Android. Но проблема в том, что пока эта возможность никак не отображается в интерфейсе браузера на смартфонах. Пока она спрятана в отдельном меню и для её включения нужно выполнить ряд несложных шагов. Надеюсь, данная информация будет полезной.

Для начала стоит отметить, что тёмная тема оформления в версии браузера для Android пока относится к экспериментальным функциям, и чтобы её активировать нужно сначала попасть в соответствующее меню. Для этого в адресной строке Chrome введите комманду chrome://flags.

На появившейся странице нам нужен пункт Android Chrome UI dark mode, и быстрее всего его можно найти через поиск, который отображается вверху. Далее появится соответствующий пункт с кнопкой Default.

Нужно нажать на неё и в появившемся всплывающем окне выбрать пункт Enabled. Браузер предложит перезагрузить его.

После этого открываем меню Chrome и выбираем «Настройки». Здесь должен появится пункт Dark mode, но часто этого не происходит и нужно перезапустить браузер.

Сделать это простым закрытием всех активных окон программ не выйдет, Chrome в таком случае полностью не выгружается из памяти. Для этого нужно зайти в настройки Android, выбрать пункт «Приложения».

Далее в списке ищем через поиск Chrome и нажимаем на появшийся пункт с иконкой и название браузера.

Здесь нужно нажать кнопку «Остановить».

Теперь можно снова запустить Chrome и в настройках браузера вы уже точно увидите пункт Dark mode, открыв его вы сможете включить тёмную тему оформления.

Отмечу, что хотя эта функция относится к экспериментальным, она работает абсолютно стабильно и никак не влияет на скорость работы браузера или загрузку страниц. Зато если вы используете тёмную тему оформления в самом интерфейсе Android, то тёмный браузер Chrome станет к ней приятным визуальным дополнением.