Bethesda добавит в Starfield DLSS, ползунок FOV и многое другое – но позже. Сейчас – только небольшое обновление

Вышло первое обновление Starfield – оно маленькое и не слишком впечатляет изменениями. Однако Bethesda подтвердила, что некоторые очень желаемые функции и усовершенствования, включая поддержку DLSS, будут добавлены в будущие патчи.

В сообщении в Steam Bethesda подтвердила, что добавит поддержку DLSS в Starfield на ПК. Отсутствие этого режима в игре привело к недовольству игроков и созданию модов, чтобы это исправить. Starfield поддерживает AMD FSR2, но многие игроки на ПК предпочитают DLSS от NVIDIA.

Bethesda также подтвердила, что в будущем добавит больше функций для повышения комфорта геймплея. Вот полный список функций, которые компания обещает добавить в Starfield:

Элементы управления яркостью и контрастностью

Меню калибровки HDR

Слайдер FOV

Поддержка NVIDIA DLSS (на ПК)

Поддержка ультрашироких мониторов 32:9 (на ПК)

Кнопку для употребления пищи непосредственно из окружающей обстановки

«Эту игру мы будем поддерживать в течение многих лет, поэтому, пожалуйста, продолжайте отправлять все отзывы. Даже если мы не сразу рассмотрим ваши запросы, мы бы хотели сделать это в будущем – например, карты городов. Вначале нашим приоритетом является устранение любых ошибок блокировки и проблем со стабильностью, а также добавление функций для повышения комфорта геймплея, которых многие хотят».

Компания говорит, что тесно сотрудничает с NVIDIA, AMD и Intel в работе над драйверами для Starfield и обещает, что каждое обновление будет включать в себя улучшение стабильности и производительности.

Bethesda также подтвердила, что официальные инструменты создания модификаций Starfield появятся в начале 2024 года.

Первое обновление Starfield компания называет небольшим исправлением, направленным на основные проблемы игроков. Вот список исправлений:

Производительность и стабильность

Xbox серии X|S – улучшение стабильности, связанные с установкой игры

Различные улучшения стабильности и производительности для устранения сбоев и повышения частоты кадров

Квесты

All That Money Can Buy, Shadows in Neon – исправлена ​​блокировка квестов из-за действий игрока

Into the Unknown – исправлен квест, не появлявшийся после завершения игры

Источники: Steam, Kotaku