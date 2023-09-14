Bethesda добавит в Starfield DLSS, ползунок FOV и многое другое – но позже. Сейчас – только небольшое обновление

Вышло первое обновление Starfield – оно маленькое и не слишком впечатляет изменениями. Однако Bethesda подтвердила, что некоторые очень желаемые функции и усовершенствования, включая поддержку DLSS, будут добавлены в будущие патчи.
В сообщении в Steam Bethesda подтвердила, что добавит поддержку DLSS в Starfield на ПК. Отсутствие этого режима в игре привело к недовольству игроков и созданию модов, чтобы это исправить. Starfield поддерживает AMD FSR2, но многие игроки на ПК предпочитают DLSS от NVIDIA.
Bethesda также подтвердила, что в будущем добавит больше функций для повышения комфорта геймплея. Вот полный список функций, которые компания обещает добавить в Starfield:
- Элементы управления яркостью и контрастностью
- Меню калибровки HDR
- Слайдер FOV
- Поддержка NVIDIA DLSS (на ПК)
- Поддержка ультрашироких мониторов 32:9 (на ПК)
- Кнопку для употребления пищи непосредственно из окружающей обстановки
«Эту игру мы будем поддерживать в течение многих лет, поэтому, пожалуйста, продолжайте отправлять все отзывы. Даже если мы не сразу рассмотрим ваши запросы, мы бы хотели сделать это в будущем – например, карты городов. Вначале нашим приоритетом является устранение любых ошибок блокировки и проблем со стабильностью, а также добавление функций для повышения комфорта геймплея, которых многие хотят».
Компания говорит, что тесно сотрудничает с NVIDIA, AMD и Intel в работе над драйверами для Starfield и обещает, что каждое обновление будет включать в себя улучшение стабильности и производительности.
Bethesda также подтвердила, что официальные инструменты создания модификаций Starfield появятся в начале 2024 года.
Первое обновление Starfield компания называет небольшим исправлением, направленным на основные проблемы игроков. Вот список исправлений:
Производительность и стабильность
- Xbox серии X|S – улучшение стабильности, связанные с установкой игры
- Различные улучшения стабильности и производительности для устранения сбоев и повышения частоты кадров
Квесты
- All That Money Can Buy, Shadows in Neon – исправлена блокировка квестов из-за действий игрока
- Into the Unknown – исправлен квест, не появлявшийся после завершения игры
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