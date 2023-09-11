Новости Игры 11.09.2023 в 21:38

Партнерство с AMD: в Starfield владельцы видеокарт Radeon не видят солнца на небе

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Люди не слишком внимательно смотрят на небо даже в компьютерных играх о космосе. Пользователь Reddit Yoraxx посмотрел на него в Starfield – и был разочарован. Там, где должно было быть солнце, точнее говоря, ближайшая звезда к планете, было… ничего. При этом освещение работало корректно, но его источник не отображался.

Srafield

Игрок смог избавиться от этого бага лишь заменой видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT на NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Слишком странно, как для игры, в которой Bethesda и AMD являются официальными партнерами.

Srafield

Видеокарта не отображала солнца нигде – на любой планете или луне. Опрос подтвердил, что этот баг встречался и у других владельцев Radeon. Правда, позже были найдены несколько карт NVIDIA, которые воспроизводили дефект рендеринга, а также несколько карт AMD серий 6ххх и 7ххх, где его не наблюдалось. Также глюк не был замечен на консолях Xbox.

Srafield

Однако редкие случаи корректной работы солнца на Radeon не снимают массового характера проблемы. О ней уже написали несколько игровых изданий, игроки надеются, что шум привлечет внимание Bethesda и AMD. Тем временем Yoraxx удалил игру до исправления этой проблемы, потому что не хочет играть в такое. Вполне возможно, модеры сделают фикс раньше.

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Партнерство с AMD: в Starfield владельцы видеокарт Radeon не видят солнца на небе
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Источник: Reddit

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