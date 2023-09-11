Партнерство с AMD: в Starfield владельцы видеокарт Radeon не видят солнца на небе

Люди не слишком внимательно смотрят на небо даже в компьютерных играх о космосе. Пользователь Reddit Yoraxx посмотрел на него в Starfield – и был разочарован. Там, где должно было быть солнце, точнее говоря, ближайшая звезда к планете, было… ничего. При этом освещение работало корректно, но его источник не отображался.

Игрок смог избавиться от этого бага лишь заменой видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT на NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Слишком странно, как для игры, в которой Bethesda и AMD являются официальными партнерами.

Видеокарта не отображала солнца нигде – на любой планете или луне. Опрос подтвердил, что этот баг встречался и у других владельцев Radeon. Правда, позже были найдены несколько карт NVIDIA, которые воспроизводили дефект рендеринга, а также несколько карт AMD серий 6ххх и 7ххх, где его не наблюдалось. Также глюк не был замечен на консолях Xbox.

Однако редкие случаи корректной работы солнца на Radeon не снимают массового характера проблемы. О ней уже написали несколько игровых изданий, игроки надеются, что шум привлечет внимание Bethesda и AMD. Тем временем Yoraxx удалил игру до исправления этой проблемы, потому что не хочет играть в такое. Вполне возможно, модеры сделают фикс раньше.

Источник: Reddit