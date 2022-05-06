«Бэтмен» Мэтта Ривза, новый «Доктор Стрэндж» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В Украину возвращаются голливудские блокбастеры

Украинские кинотеатры постепенно возвращаются к работе и уже с 12 мая начнут показывать голливудские фильмы-блокбастеры. В частности, премьеры появятся в кинотеатрах «Планета Кіно», до сих пор репертуар оставался довоенным. Обновление репертуара анонсировал соучредитель известной сети кинотеатров Дмитрий Деркач на своей странице в соцсети Facebook.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

В мае запланированы показы фильмов «Бэтмен», «Фантастические звери: Тайны Дамблдора», а в июне — «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия».

Сейчас в условиях войны у дистрибьюторов нет возможности делать дубляж, поэтому фильмы будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами, за исключением нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном — дубляж кинокомикса Мэтта Ривза успели сделать еще до вторжения.

Также в кинотеатрах будут показывать «Свидание в Париже», «Тени забытых предков» Параджанова, «Морбиус» с Джаредом Лето, «Ограбление по-украински», мультфильм «Как приручить дракона» и другие киноленты.

Предварительное расписание кинопоказов в «Планета Кіно»

12.05 – 19.05: Панама

Белфаст

Игра теней

Бэтмен (IMAX 4DX)

Обегать время

Приключения на луне

Свидание в Париже

19.05 – 26.05: Быстрая (IMAX)

Тени забытых предков, укр ретро

Высокий блондин в черном ботинке, ретро