«Бэтмен» Мэтта Ривза, новый «Доктор Стрэндж» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В Украину возвращаются голливудские блокбастеры

Украинские кинотеатры постепенно возвращаются к работе и уже с 12 мая начнут показывать голливудские фильмы-блокбастеры. В частности, премьеры появятся в кинотеатрах «Планета Кіно», до сих пор репертуар оставался довоенным. Обновление репертуара анонсировал соучредитель известной сети кинотеатров Дмитрий Деркач на своей странице в соцсети Facebook.
Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!
В мае запланированы показы фильмов «Бэтмен», «Фантастические звери: Тайны Дамблдора», а в июне — «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия».
Сейчас в условиях войны у дистрибьюторов нет возможности делать дубляж, поэтому фильмы будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами, за исключением нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном — дубляж кинокомикса Мэтта Ривза успели сделать еще до вторжения.
Также в кинотеатрах будут показывать «Свидание в Париже», «Тени забытых предков» Параджанова, «Морбиус» с Джаредом Лето, «Ограбление по-украински», мультфильм «Как приручить дракона» и другие киноленты.
Предварительное расписание кинопоказов в «Планета Кіно»
- Панама
- Белфаст
- Игра теней
- Бэтмен (IMAX 4DX)
- Обегать время
- Приключения на луне
- Свидание в Париже
- Быстрая (IMAX)
- Тени забытых предков, укр ретро
- Высокий блондин в черном ботинке, ретро
- Фантастические звери (IMAX, 4DX)
- История моей жены
В марте «Планета Кино» начала возобновлять работу по открытию зала в ТРЦ «Форум» во Львове. С середины апреля в Украине (в городах, где нет активных боевых действий) начали массово открываться кинозалы Планета кино и Multiplex — главное условие возобновления работы — наличие подземного паркинга, в который зрители будут спускаться в случае воздушной тревоги.
Чтобы поддержать украинцев во время войны, ранее Планета Кино снизила цены — взрослые билеты стоят от 70 гривен, а детские — по 50 гривен.
Трейлеры главных премьер
Трейлер нового «Бэтмена» (украинский дубляж)
https://youtu.be/8OOVRFMsZhw
Трейлер «Фантастические звери: Тайны Дамблдора» (украинский дубляж)
https://www.youtube.com/watch?v=3reos8XybiA
Трейлер «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» (в оригинале на английском)
https://www.youtube.com/watch?v=Rf8LAYJSOL8