



В апреле этого года компания Canon анонсировала планы по выпуску своей флагманской беззеркальной камеры Canon EOS R3. А теперь наконец компания готова поделиться полными техническими характеристиками и ценой этого устройства.

Беззеркальная камера Canon EOS R3 оснащена полнокадровым 24-мегапиксельным CMOS-сенсором с задней подсветкой. Количество мегапикселей почти вдвое меньше, чем у модели R5 (45 Мп), однако новинка обеспечивает более высокую скорость фокусировки и съёмки, а также лучшее качество при съёмке в условиях слабой освещённости. По заверениям производителя, новая модель позволяет вести серийную съёмку со скоростью 12 кадров в секунду при использовании механического затвора и до 30 кадров в секунду при переключении на электронный затвор. Камера способна записывать видео в разрешении 6K с частотой 60 кадров в секунду и 10-битное видео в разрешении 4К без кропа с частотой 120 кадров в секунду в профиле Canon Log 3. Максимальное значение светочувствительности заявлено на уровне ISO 102400 (до ISO 204800 в расширенном режиме).

В камере Canon EOS R3 существенно улучшена работа системы автоматической фокусировки. Всего в камере доступно 1053 точки автофокуса. Отмечается, что устройство использует технологию глубокого обучения для улучшения отслеживания глаз и тела и наведения фокуса. При этом фотограф может выбирать точки фокусировки или объекты для отслеживания, просто посмотрев на них. Для этого используются маломощные инфракрасные светодиоды внутри видоискателя, которые позволяют сканировать направление взгляда. Камера способна автоматически отслеживать людей, животных и транспортные средства в режимах фото- и видеосъемки.

Среди прочих характеристик новинки упоминаются электронный видоискатель с разрешением 5,76 млн точек, поворотный 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 4,2 млн точек, встроенная система стабилизации изображения, которая может работать в сочетании с системой стабилизации объектива и обеспечивать стабилизацию, эквивалентную 8 ступеням экспозиции. Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти CFexpress и SD UHS-II. Также в наличии имеются модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, проводные интерфейсы LAN и USB-C. Корпус выполнен из магниевого сплава, он обеспечивает защиту от пыли и негативных погодных условий, а также изначально имеет вертикальный держатель.

Новая беззеркальная камера Canon EOS R3 поступит в продажу в ноябре по цене $5999.

Canon также анонсировала два новых сравнительно доступных объектива для системы EOS R:

Компактный сверхширокоугольный объектив 16mm f/2.8 по цене $299,99;

Телефото объектив 100-400mm f/5.6-8 по цене $649,99.

Источник: The Verge