



Виправленням систем підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube займуться незалежні українські редактори.

Сьогодні у Вашингтоні підписали не тільки меморандум щодо спільного будівництва нового енергоблоку Хмельницької АЕС, а й також домовилися про співпрацю з Google щодо підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube. Горезвісні алгоритми стали однією з головним тем, які обговорили міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та його заступник з питань розвитку IT Олександр Борняков із віцепрезидентом Google з питань міжнародних справ та суспільної політики Караном Бхатією.

«Зараз нашим користувачам пропонується російський контент, що є неприпустимим, коли в Україні йде війна. Щоб більше не повторювались такі кейси, ми запропонували компанії залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент. Це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії» Михайло Федоров віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України

Серед інших напрямків нової програми співпраці — оптимізація співробітництва щодо застосунку Дія та можливість для українців користуватись фондом YouTube Shorts на $100 мільйонів, який протягом двох років буде розподілятися серед авторів, які публікують короткі відео. Автори найпопулярніших і віральних роликів зможуть заробляти від $100 до $10 000.

Мінцифра звернулись до Google з проханням додати Україну в перелік країн, які можуть скористатись програмою YouTube Shorts, адже зараз відсутня така опція.

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Ніяких деталей щодо ідеї залучення незалежних українських редакторів до підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube поки немає. Незрозуміло, як все буде реалізовано на практиці та коли чекати змін. Залишається сподіватись, що в кінцевому результаті домовленості будуть дотримані, а не як у випадку з запуском сервісів Xbox в Україні, який нам обіцяли у 2020 році. Судячи з усього, перенесення європейського офісу Google з Дубліна до Києва цього разу не обговорювали. Принаймні у пресрелізі Мінцифри про це не згадується.