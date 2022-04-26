Binance запустила Binance Refugee Card для выехавших из Украины людей. Это позволит им осуществлять или получать криптовалютные платежи, покупать товары в розничных магазинах в странах ЕЭЗ

Международная блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютой инфраструктуры Binance 26 апреля запустила криптокарту Binance Refugee Card (создана в сотрудничестве с Contis) для всех текущих и новых пользователей Binance из Украины, вынужденных переехать в страны ЕС из-за войны с россией. Это позволит перемещенным украинцам совершать или получать криптовалютные платежи, а также совершать покупки в розничных магазинах в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Французская Гвиана, Греция, Гваделупа, Хорватия, Эстония, Исландия, Италия, Ирландия, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мартиника, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Реюньон, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция..

«На сегодняшний день Украину уже покинуло около четырех миллионов человек. Мы обязаны помогать людям, пострадавшим от войны, которые были вынуждены покинуть свои дома. Карта Binance Refugee Card позволит украинцам получать помощь от Binance и других благотворительных организаций, и при необходимости получать криптовалюту с любых других кошельков», — сказал Кирилл Хомяков, генеральный менеджер Binance в Украине.

В рамках программы Binance Charity сотрудничает с различными некоммерческими организациями, в том числе с Rotary и Palianytsia, для предоставления денежной помощи в криптовалюте через Binance Refugee Card, которая позволит родственникам или знакомым переводить криптовалюту на новые карты и кошельки Binance для поддержки их близких.

Беженцы, которые обратятся к местным некоммерческим организациям и подадут заявку на получение криптокарты Binance Refugee Card, cмогут получить 75 BUSD, что эквивалентно 75 долларам США в месяц в течение трех месяцев в соответствии с нормами пожертвований, рекомендованными УВКБ ООН, Агентством ООН по делам беженцев. Криптовалюта BUSD будет автоматически конвертирована в местную валюту при оплате картой.

Получить и использовать карту можно будет бесплатно. Чтобы получить Binance Refugee Card, беженцы должны будут использовать существующую учетную запись, зарегистрированную в Украине, или зарегистрировать новую учетную запись Binance, используя домашний адрес в Украине, даже если в настоящее время они проживают в другой стране ЕC, и пройти полную проверку KYC.

Этот шаг является частью программы помощи Binance украинцам, пострадавшим от войны. Ранее компания Binance выделила 10 миллионов долларов США через благотворительный фонд Binance Charity, для поддержки перемещенных детей и семей в Украине и соседних странах. Кроме того, Binance Charity создала криптовалютный краудфандинговый сайт «Фонд экстренной помощи Украине», чтобы люди со всего мира могли пожертвовать криптовалюту для поддержки Украины. Он уже собрал около 1 миллиона долларов.