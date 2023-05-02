GPT-4 — как бесплатно опробовать последнюю версию большой языковой модели ИИ OpenAI (без подписки ChatGPT Plus)

Осенью 2022 года OpenAI выпустила ChatGPT – чат-бот, работающий на основе большой языковой модели ИИ, способной генерировать текст, подобный написанному человеком. С тех пор миллионы пользователей опробовали технологию, а бизнесы стали приспосабливать новую возможность под свои потребности.

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Несмотря на популярность и заявления, что ИИ скоро заменит профессионалов-людей, чат-бот допускал ошибки – иногда его ответы были не точными, поскольку учебные данные модели ограничивались информацией, полученной до октября 2021 года. Однако в начале 2023 года OpenAI выпустила последнюю версию собственной LLM – GPT-4, призванную заменить GPT-3.5, на которой работал и до сих пор работает ChatGPT. Обновленная языковая модель может дать на 40% релевантный ответ, чем GPT-3.5 и предоставить более подробную информацию – до 25 000 слов. GPT-4 – мультимодальная, то есть способная генерировать не только текст, но и звук или изображение (хотя компания еще не продемонстрировала эти возможности).

Вместе с тем испытать GPT-4 в ChatGPT можно только приобретя подписку Plus, однако и тогда доступ к новой версии LLM будет ограничен – можно отправлять не более 25 сообщений каждые 3 часа. Но OpenAI не единственная компания, которая предлагает доступ к GPT-4 – и вот несколько бесплатных альтернатив (некоторые даже не имеют ограничений на использование).

Чат-бот Bing

Microsoft была первой крупной компанией, поверившей в успех ChatGPT – она инвестировала в OpenAI миллиарды долларов и получила эксклюзивную лицензию на использование языковой модели в своих программах.

После запуска GPT-4, оказалось, что чат-бот Microsoft Bing уже и так работал на ее основе. Общаться с ним можно в Edge или поисковой системе компании без ограничений, и у него есть доступ к актуальной информации в интернете. Правда, чат-бот не очень умел в предоставлении развернутых ответов, и для его использования необходима учетная запись Microsoft и доступ к браузеру Edge.

Forefront

Еще один способ бесплатно пообщаться с ChatGPT-4 – программа под названием Forefront. Перед использованием чат-бота вы выбираете персонажа, который будет предоставлять вам ответы – это реальные и вымышленные личности, так что можно испробовать переписку с Тейлор Свифт, Жанной д’Арк или даже Бэтменом.

Если вы ищете рецепт, шеф-повар Гордон Рамзи может дать более уникальный ответ, если же у вас есть вопросы о технологиях, почему бы не задать их Стиву Джобсу? Или почему бы не расспросить Илона Маска о запуске Starship?

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Если ни один из вариантов вам не понравился, можете создать собственного персонажа. Еще одно преимущество Forefront – организация. Можно выделить несколько отдельных папок и хранить в них чаты.

Для бесплатного использования приложения необходимо создать аккаунт или войти с помощью Google.

Poe

Платформа Poe от Quora – это отличный способ взаимодействия со многими ИИ-чатботами, в том числе и с GPT-4. Для доступа к приложению необходимо зарегистрироваться или войти с помощью учетной записи Google или Apple.

Если скачать приложение Poe на iOS (вероятно, вскоре появится версия для Android) или зайти на poe.com – то можно увидеть нечто похожее на приложение для обмена сообщениями. Справа: пустое окно чата с несколькими предложениями вверху – «Попробуйте спросить меня о кулинарии/развлечениях» и т.п. – и поле для ответа внизу. Слева: шесть разных ботов, с которыми можно взаимодействовать в приложении.

Однако бесплатный доступ все еще может быть ограничен, для GPT-4 доступно лишь несколько сообщений в день (хотя это все равно больше, чем в настоящее время предоставляет ChatGPT). Количество запросов, похоже, зависит от общего спроса — мне, к сожалению, пока не предоставили ни одной попытки.

Несмотря на большое количество оформленных подписок в ChatGPT, это не основной источник дохода для OpenAI. Компания сдает свои модели в аренду другим компаниям, которые затем используют их для создания собственных программ. Это означает, что в интернете уже есть немало сайтов, которые позволят вам взаимодействовать с GPT-4 — и, вероятно, со временем их будет гораздо больше. Тем более что сейчас активизировались конкуренты и впоследствии можно ожидать свободного доступа к LLM Meta, Google или Amazon.