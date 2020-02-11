BioWare планирует «существенное переосмысление» игры Anthem вплоть до изменения базового геймплея





Команда разработчиков игры Anthem в компании BioWare намерена приостановить разработку краткосрочных обновлений и расширений. Вместо этого планируется сосредоточиться на гораздо более широком «долгосрочном пересмотре». Об этом заявил в своём блоге генеральный менеджер студии Кейси Хадсон. Игре еще нет года, но BioWare, похоже, признаёт, что ее онлайн-шутер, созданный по образцу таких игр, как Destiny и The Division, потерпел неудачу как в своем дизайне, так и в финансовом успехе.

Разработчики понимают, что «ещё предстоит проделать более фундаментальную работу», чтобы раскрыть весь потенциал игры. А для этого «потребуется более существенное переосмысление, чем просто обновление или расширение». В ближайшие месяцы команда разработчиков сконцентрируется на более долгосрочном обновлении игрового опыта. В частности, планируется переосмыслить базовый геймплей, реализовать чёткие цели, мотивацию, прогресс и награды. Но при этом будут сохранены базовые элементы, такие как полёты и борьбу на огромном пространстве.

В BioWare говорят, что для достижения поставленных целей будет необходимо предоставить отдельной команде время и ресурсы для всесторонней оценки этих фундаментальных изменений. В результате, компания оставит нынешнюю версию игры, но отойдёт от практики сезонов, «поскольку команда работает над будущим Anthem». Хотя в игре будет проводиться события, планируется обновление магазина и пересмотр прошлого контента.

Ознакомиться с обзором игры Anthem можно в одном из предыдущих материалов.

Источник: The Verge