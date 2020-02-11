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BioWare планирует «существенное переосмысление» игры Anthem вплоть до изменения базового геймплея

BioWare планирует «существенное переосмысление» игры Anthem вплоть до изменения базового геймплея

BioWare планирует «существенное переосмысление» игры Anthem вплоть до изменения базового геймплея


Команда разработчиков игры Anthem в компании BioWare намерена приостановить разработку краткосрочных обновлений и расширений. Вместо этого планируется сосредоточиться на гораздо более широком «долгосрочном пересмотре». Об этом заявил в своём блоге генеральный менеджер студии Кейси Хадсон. Игре еще нет года, но BioWare, похоже, признаёт, что ее онлайн-шутер, созданный по образцу таких игр, как Destiny и The Division, потерпел неудачу как в своем дизайне, так и в финансовом успехе.

Разработчики понимают, что «ещё предстоит проделать более фундаментальную работу», чтобы раскрыть весь потенциал игры. А для этого «потребуется более существенное переосмысление, чем просто обновление или расширение». В ближайшие месяцы команда разработчиков сконцентрируется на более долгосрочном обновлении игрового опыта. В частности, планируется переосмыслить базовый геймплей, реализовать чёткие цели, мотивацию, прогресс и награды. Но при этом будут сохранены базовые элементы, такие как полёты и борьбу на огромном пространстве.

В BioWare говорят, что для достижения поставленных целей будет необходимо предоставить отдельной команде время и ресурсы для всесторонней оценки этих фундаментальных изменений. В результате, компания оставит нынешнюю версию игры, но отойдёт от практики сезонов, «поскольку команда работает над будущим Anthem». Хотя в игре будет проводиться события, планируется обновление магазина и пересмотр прошлого контента.

Ознакомиться с обзором игры Anthem можно в одном из предыдущих материалов.

Источник: The Verge

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