Birds Attack 2022 — патриотическая игра, в которой бандеро-гусь уничтожает российских оккупантов и мародеров

Украинские разработчики Алексей Новохатский и Марина Харченко создали новую патриотическую игру Birds Attack 2022. Идея создать эту игру возникла после заявлений пропагандистских так называемых СМИ россии, в которых утверждалось наличие в Украине биолабораторий, где выводились специально модифицированные птицы.

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Слава Украине!

«А после того, как в украинским медиапространстве разлетелась новость о «подбивших» вражеский самолёт диких гусях на юге Украины, я окончательно решил, что нужно использовать это в своей игре», — написал Алексей.

Дополнительным источником вдохновения стали разнообразные мемы. Так и возникла игра Birds Attack 2022 и её главный герой — боевой селезень.

Разработчики пытались осветить в игре известные места и образы, которые были у всех на устах. Поэтому игроки смогут найти в Birds Attack 2022 и Чернобаевку, и идущий на дно российский военный корабль, и Рыжий лес, и украинские тракторы, тянущие трофейную российскую технику, и горящие нефтебазы Белгорода. Также разработчики добавили несколько вымышленных событий. Оккупанты выступают в образах вооруженных солдат и мародеров, укравших домашнюю птицу и ковры. На финальном уровне игроков ждет путлер в бункере.

Birds Attack 2022 – это браузерная игра, написанная на JavaScript. Разработчики пытались создать легкую и веселую игру. В игре предусмотрена ссылка, с помощью которой можно перейти на сайт НБУ и пожертвовать на нужды ВСУ.

Источник: dou