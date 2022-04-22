«Всё будет Украина» – браузерная игра со справочной информацией об уничтожении военной техники российских оккупантов

В Украине была создана ещё одна патриотическая игра на военную тему. В игре «Всё будет Украина» необходимо уничтожать разнообразную военную технику российской армии, вторгшейся на территорию Украины.

В игре периодически появляются информационные листовки ГСЧС о взрывных устройствах, которые сейчас можно найти на улицах. Также есть информация от ВСУ об уязвимых местах вражеской техники. Эти объявления появляются на экране в случайное время в диапазоне 30-60 единиц уничтоженной техники. Игровой процесс сопровождается патриотической музыкой, которую при необходимости можно поставить на паузу.

Отмечается, что основное назначение игры «Всё будет Украина» – это призыв к поддержке ВСУ и волонтерского движения, а также ознакомление с информацией о потенциально опасных предметах.

Разработчик игры сообщает, что программирование для него — это преимущественно хобби, а сам он артист цирка. Однако он периодически разрабатывает приложения для собственных нужд. В большинстве своём это бэкенд приложения на PHP, Telegram-боты. В начале войны он захотел больше ознакомиться с наименованием техники оккупантов. Так и возникла идея создать подборку информации о военной технике захватчиков, добавив к ней трактористов, ромов, банки с помидорами и огурцами, лукашенко. Сейчас автор также работает над новой игрой «Медведчук имеет талант».

Источник: DOU