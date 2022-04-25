«Смерть Врагам» — новая игра-давилка про Чернобаевку от украинских разработчиков

Разработчики из MoonClock Studio выпустили игру «Смерть Врагам». В игре-давилке нужно «накрывать артой» вражескую технику, которая пытается выехать из Чернобаевки.

Создатели сравнивают врагов с тараканами, которых нужно убивать с помощью газет, мухобоек, молотов и тапок.

«Перед каждой волной оккупантов на экране показывается минискетч, рассказывающий про цинизм и абсурд, происходящий в московии. В главных ролях выступают всем известные руководители соседнего нам бесноватого государства». MoonClock Studio

Игра доступна на gd4ua.io и работает в браузерах на ПК и мобильных. Это уже вторая работа студии на военную тематику. Первая – «Путлера на бутылку», была создана для поддержания боевого духа украинцев и сбора средств на ВСУ.

До полномасштабного нападения россии разработчики создавали приключенческую игру о путешествиях по украинским городам.

Источник: DOU