Украинцы создали браузерную игру, в которой Илон Маск бьётся с кадыровым и путиным

Примерно месяц назад Илон Маск вызвал путина на бой за Украину. Тогда дождаться ответа от путина не удалось, а вместо него Маску отвечал рогозин. Бой Илона Маска и путина в реальности так и не состоялся. Но они всё же могут сойтись в виртуальном поединке в игре Musk vs putin, созданной украинскими разработчиками. Цель проекта – привлечь внимание к войне в Украине и собрать пожертвования для пострадавших.

Браузерная игра Musk vs putin создана на базе Unity. Это простенький файтинг, в котором доступно лишь управление перемещением (стрелками), два вида ударов и блокирование ударов соперника. Игроку предстоит сражаться за Илона Маска, а его соперниками выступают сначала кадыров, а после победы над ним можно сразиться с «боссом» – путиным. При этом Маск сражается лишь одной рукой.

Сражения в игре Musk vs putin разворачиваются на фоне разрушенного Мариуполя под музыкальное сопровождение в виде песни «Ой у лузі червона калина». После победы над оккупантами открывается страница со ссылкой на страницу сбора пожертвований для беженцев и пострадавших от войны украинцев.