Bitcoin God – очередной хардфорк в сети Bitcoin

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В среду, 27 декабря, на блоке 501 225 от блокчейна Bitcoin отделилась ещё одна криптовалюта, получившая название Bitcoin God. Основателем этого проекта является китайский предприниматель Чандлер Го, он называет Bitcoin God «некоммерческой P2P-организацией».

Сообщается, что новая криптовалюта поддерживает смарт-контракты и Lightning Network, размер блока будет увеличен, подтверждение транзакций производится по принципу proof-of-stake, конфиденциальность усилена за счет концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-knowledge Proof). Объем эмиссии составит 21 млн GOD, при этом 17 млн криптомонет получат владельцы биткоинов, а оставшиеся 4 млн будут направлены на благотворительность.

Также на сайте проекта утверждается, что о его поддержке уже заявили 46 криптовалютных бирж и сервисов электронных кошельков, в том числе Bithumb, Bittrex, Poloniex, OKEX, Kraken, GDAX и Huobi.pro. Основную сеть Bitcoin God предполагается запустить ориентировочно в первом квартале 2018 года. Внедрение смарт-контрактов и протоколов Zero-knowledge proof ожидается во втором и третьем кварталах.

Источник: insider