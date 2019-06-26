Благодаря акционному 4G-безлимиту абоненты Киевстара используют 1 петабайт мобильного трафика в день

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Как вы помните, до 31 июля 2019 года для всех абонентов Киевстар действует предложение «Лето 4G безлима». По условиям акции, количество мегабайтов, использованных абонентом в сети 4G, не учитывается и не тарифицируется. В результате акции существенно выросли объемы интернет-трафика — ежедневно абоненты 4G используют более 1 Петабайта мобильного интернета.

Для сравнения, такое же количество мобильного интернета в 2015 году использовали за месяц все абоненты 3G. Столько трафика достаточно для непрерывного просмотра фильмов онлайн с высоким качеством изображения в течение 135 лет. А «вес» всего цифрового архива библиотеки Конгреса США (включая аудио и видео файлы) почти 7 Петабайт.

На сегодня скоростным мобильным интернетом от Киевстар пользуются уже 5,6 млн абонентов. Сети 4G построены в 6502 населенных пунктах Украины. До конца 2019 года компания планирует охватить 4G связью территорию, где проживает более 70% населения.

Отметим, что для того, чтобы развивать в Украине новые технологии, Киевстар инвестировал в 2018 год свыше 8 млрд грн. Кроме того, компания приобрела наибольшее количество радио частот на аукционах и установила свыше 26 тысяч базовых станций.

Источник: Киевстар