Близится анонс планшетов Samsung Galaxy Tab A2 (10.5) и Tab Advanced2, опубликованы их первые фото

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Сегодня Microsoft представила недорогой (относительно) планшет Surface Go. Но нам также известно, что парочку планшетов, которым предстоит конкурировать с моделями Microsoft Surface и Apple iPad, готовит еще и Samsung. Речь о модели подороже Galaxy Tab A2 10.5 и более доступной Galaxy Tab Advanced2, которые должны заменить Samsung Galaxy Tab 10.1 (2016) — на заглавном изображении. Новинки уже прошли сертификацию FCC, Wi-Fi и Bluetooth, так что их анонс явно не за горами. Кроме того, в документах, документов, опубликованных по итогам сертификационных испытаний, обнаружились фотографии устройств.

Старшая модель Samsung Galaxy Tab A2 10.5 (SM-T590/SM-T595) получит дисплей диагональю 10,5 дюйма разрешением 1920х1200 пикселей более тонкими рамками. В ассортименте производителя новинка расположится на одну ступеньку грядущего обновления флагманской линейки Galaxy Tab S4.

Длина и ширина Galaxy Tab A2 10.5 составляют, соответственно, 259,9 и 161,1 мм против 249,3 и 164,3 мм у Galaxy Tab S4. Также известно, что предусмотрен выпуск вариантов с Wi-Fi и сотовым модемом LTE.

Новинка лишится физической кнопки Home и получит наэкранные кнопки навигации. И это, пожалуй, главное изменение по сравнению с предыдущими устройствами Galaxy Tab.

Также стоит отметить наличие разъема USB-C.

По сертификационной документации планшет проходит под названием Samsung Galaxy Tab A2 10.5, но на рынок устройство, вероятно, выйдет под именем Galaxy Tab A2 XL или Galaxy Tab A2 (10.5).

Модель Samsung Galaxy Tab Advanced2 (SM-T583), которая, как ожидается, будет отличаться более гуманной ценой, предложит минимальные изменения по сравнению с нынешним Galaxy Tab 10.1 (2016). Новая модель сохранит 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1920×1200 пикселей, SoC Exynos 7870 с 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 7300 мА•ч. Среди изменений – отказ от физической кнопки Home и емкостных кнопок навигации в пользу экранных кнопок, а также переход на разъем USB-C.

Источник: gsmarena