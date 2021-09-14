«‎‎Ад приближается». Blizzard показала новый кинематографический трейлер Diablo II: Resurrected

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В преддверии релиза Diablo II: Resurrected компания Blizzard выпустила новый кинематографический трейлер ремастера культовой RPG.

В красочном ролике можно увидеть Мариуса, Тираэля и самого Владыку Тьмы.

Кинематографический трейлер Diablo II: Resurrected

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Переизданием занималась студия Vicarious Visions, известная по ремейкам Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Разработчики обновили графику, «наложив» качественные 3D-модели на оригинальные спрайты, и воссоздали с нуля все 27 минут кинематографических роликов. Геймплейные механики, искусственный интеллект противников и анимации полностью соответствуют оригинальной игре. Игра получила поддержку рендеринга частиц, динамическое освещение, частоту обновления до 144 Гц, поддержку широкоформатных дисплеев и звука Dolby Surround 7.1.

Ранее Blizzard выпустила ознакомительные ролики о всех классах Diablo II: Resurrected.

Diablo II: Resurrected выйдет 23 сентября на ПК, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, игра будет издана только в цифровом виде.