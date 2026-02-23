Блогер обманул YouTube 3-минутным видео, которое на самом деле длится вдвое дольше

YouTube-блогер SlimeE101 придумал способ, как ролик длиной 3 минуты 19 секунд превратить в 6 минут. Его видео уже набрало 1,6 млн просмотров и 167 тыс. лайков.





Аналитик по алгоритмам YouTube Саймон Перез объясняет, что парень не врет, а само название ролика не создано для внимания. Секрет заключается в нескольких аудиодорожках. Эта функция сначала задумывалась для дубляжа на разных языках. Но SlimeE101 использовал ее по-своему: первая часть ролика идет с английской дорожкой, а вторая — с дополнительной, которая является продолжением

Для трюка блогер выбрал клингонский язык из «Звездных войн». Платформа позволяет загружать дорожки даже на вымышленных языках. По его словам, это очень удобно, поскольку никто не может пожаловаться на неправильный перевод, потому что носителей клингонского не существует.

Визуально ролик остается тем же, но во «второй части» он уже идет с другой дорожкой. Автор вставил свой дубль, а его «дублер» появляется в правом нижнем углу кадра. Такой хитрый трюк позволяет авторам охватывать более широкую аудиторию и увеличивать длину ролика без изменения его официальной продолжительности.





Кроме того, потенциально автор может добавить еще одну аудиодорожку. Тогда ролик получит новый кусок контента, хотя хронометраж останется прежним. Есть и еще один нюанс: чтобы посмотреть вторую половину, зрителю нужно снова запустить ролик и переключить аудиодорожку. Тогда YouTube засчитает это как два отдельных просмотра. Сам блогер уже заявил, что планирует обновлять так и другие свои видео, просто добавляя новые аудиодорожки.

Напомним, в начале февраля YouTube запустил автоматический дубляж для всех. Теперь пользователям доступны 27 языков и функции Lip Sync и «Экспрессивная речь», которая учитывает эмоциональные нюансы передачи тех или иных лингвистических моментов.