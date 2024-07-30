Блогеры Instagram могут создать чат-боты, которые будут отвечать на сообщения поклонников

В следующий раз, когда вы напишете сообщение автору в Instagam — знайте, что с вами может общаться искусственный интеллект.

Meta постепенно разворачивает AI Studio в Instagram — набор инструментов, который среди прочего позволит блогерам создать собственную ИИ-персону, которая будет отвечать на запросы поклонников от их имени.

Сейчас инструмент доступен только авторам из США, но в будущем его распространят и на другие страны.

По словам Meta, искусственный интеллект поможет решить «длительную проблему пользователей с большим количеством подписчиков», которые не успевают отвечать ежедневно всем. Авторы смогут использовать собственные комментарии, подписи, стенограммы Reels, а также любые специальные инструкции или ссылки, чтобы сделать чат-бота «продолжением самого себя».

Сам руководитель Meta Марк Цукерберг в недавнем интервью Bloomberg предполагал, что со временем в приложениях компании появятся «сотни миллионов» ботов искусственного интеллекта, созданных авторами. Однако непонятно, будут ли пользователи Instagram столь заинтересованы во взаимодействии с ИИ-версиями своих любимых авторов. Ранее Meta экспериментировала с чат-ботами, которые воплощали образы таких знаменитостей, как Снуп Догг и Кендалл Дженнер, но результаты взаимодействия были неутешительными.

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