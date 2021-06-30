Bloober Team заключила стратегическое партнёрское соглашение с Konami, вероятно, она будет работать над игрой серии Silent Hill





Студия-разработчик Bloober Team, известная в качестве создателя игр The Medium и серии Layers of Fear, заявила о заключении стратегического партнёрского соглашения с японским издателем Konami. При этом отмечается, что партнёрство предполагает разработку контента и обмен ноу-хау.

Президент Bloober Team Пётр Бабиено прокомментировал данное партнёрское соглашение следующим образом:

«Это исторический день для меня и кульминация нескольких лет нашей работы. Тот факт, что такая известная компания, как KONAMI, решила стратегически сотрудничать с Bloober Team, означает, что мы также присоединились к мировым лидерам в области игр и стали равноправным партнёром для ведущих игроков на этом рынке».

По данным VGC, в рамках партнёрского соглашения между Bloober Team и Konami предусматривается разработка проекта, связанного с серией Silent Hill. Также говорится, что другой проект, связанный с этой серией, был передан на аутсорс крупному японскому разработчику. Кроме того, в работе может быть ещё несколько проектов, связанных с серией Silent Hill.

Источник: wccftech