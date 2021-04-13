Bloomberg: Apple разрабатывает ТВ-приставку со встроенной камерой и колонкой HomePod





По данным Bloomberg, Apple работает над принципиально новым телевизионным продуктом, сочетающим Apple TV, HomePod и камеру для видеоконференций, пока что находится на ранней стадии, так что компания все еще может все изменить или вовсе отменить проект.

Этот таинственный и пока безымянный продукт сможет заменить собой несколько отдельных устройств. Он может обеспечивать доступ к играм и видеостриминговым сервисам, взяв на себе роль Apple TV, а встроенный динамик, вероятно, превзойдет нынешние решения для ТВ-приставок вроде саундбаров Roku. Позаимствовав основные возможности HomePod, включая воспроизведение музыки и управление голосовым помощником Siri, он сможет конкурировать с Sonos Beam, работающим с Alexa и Google Assistant. Наконец, встроенная камера для видеозвонков, позволит ему стать альтернативой Facebook Portal TV. То есть, это достаточно большой набор возможностей в одном устройстве Apple.

Apple также изучает идею создания портативной акустической системы с сенсорным экраном для конкуренции с Amazon Echo Show и Google Nest Hub. Она может стать чем-то средним между iPad и HomePod. Подобно стационарному телевизионному продукту, это потенциальное портативное устройство позволит осуществлять видеозвонки через встроенный экран. Сообщается, что Apple даже изучала идею с роботизированной рукой для переориентации экрана в зависимости от перемещения пользователя, как в Amazon Echo Show 2020. Этот второй проект пока также находится на ранней стадии разработки.

Нынешние продукты Apple для умного дома сосредоточены на одной или двух ключевых областях, тогда как функциональность этих двух предполагаемых устройств будет намного шире. По данным Bloomberg, в 2020 году Apple объединила команды HomePod и Apple TV.

Очевидно, что эти продукты увидят свет еще не очень скоро, если увидят вообще. Судя по последним новостям, в этом году Apple TV, которая не обновлялась с 2018 года получит долгожданный апдейт и обзаведется поддержкой 120 Гц.