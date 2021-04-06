В бета-версии tvOS 14.5 обнаружили намек на новую Apple TV с поддержкой 120 Гц

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Телевизионная приставка Apple TV 4K не обновлялась более трех с половиной лет (по меркам мира цифровых и информационных технологий — целая вечность). Но вышедшая на днях бета tvOS 14.5 содержит упоминание о поддержке 120 Гц, что вполне может указывать на скорый выход модели нового поколения (актуальная модель такой возможностью не располагает), сообщает 9to5Mac.

Какие именно преимущества обеспечит поддержка 120 Гц в Apple TV, пока остается только гадать. Самое очевидное — разработчики могут воспользоваться этим новшеством для максимальной плавности изображения в играх. В этом плане телевизионная приставка Apple сравняется с консолями PlayStation 5 и Xbox Series X. В последнее время Apple уделяется повышенное внимание мобильным играм, так что упор на игры в следующей Apple TV представляется весьма логичным. Буквально на прошлой неделе Apple добавила в коллекцию Arcade более 30 игр, включая эксклюзивы серии Arcade Originals.

Подписка Arcade позволяет запускать игры на iPhone, iPad, macOS и Apple TV с возможностью переноса прогресса между платформами.

К слову, недавние бета-версии iOS 14.5, macOS 11.3 и tvOS 14.5 также включают поддержку новейших геймпадов PlayStation 5 и Xbox Series X.

Эти новые данные полностью согласуются с декабрьским докладом Bloomberg, в котором говорилось, что в планы Apple по выпуску новых продуктов на 2021 год включают новую Apple TV с «более сильным упором на игры» и переработанным пультом ДУ. Увы, пока нет никаких данных, когда может выйти новая Apple TV.