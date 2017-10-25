Bloomberg: Apple снизила точность работы Face ID, чтобы ускорить производство iPhone X

За последние несколько месяцев мы уже множество раз слышали о проблемах на производстве iPhone X (высокий уровень брака и нехватка комплектующих для камеры TrueDepth), из-за которых устройство будет в дефиците как минимум до начала 2018 года. Новые же данные позволяют узнать, что конкретно делает Apple для улучшения ситуации.

Если верить новому отчету Bloomberg, компания Apple пошла на беспрецедентный для нее шаг – для ускорения производства iPhone X она смягчила спецификации компонентов фронтальной камеры TrueDepth, которая используется для работы системы распознавания лиц Face ID. В частности, Bloomberg пишет, что «Она [Apple] тихо сказала поставщикам, что те могут понизить точность работы технологии распознавания лиц, чтобы упростить производство необходимых компонентов».

Судя по всему, соответствующую отмашку на снижение точности распознавания Apple дала примерно тогда же, когда был представлен iPhone X. Не указывая более конкретную дату, Bloomberg пишет, что распоряжение было отдано в «начале осени».

Рекламируя возможности Face ID во время презентации iPhone X 12 сентября, Фил Шиллер заявил, что функция дает сбой в одном случае на миллион против 1 на 50 тыс. у Touch ID. То есть, Face ID в любом случае будет надежнее Touch ID. В данном случае также будет уместно вспомнить, что в случае с близнецами или близкими родственниками функция может ошибаться чаще, чем с людьми без родственных связей.

Отметим, что инфракрасная система камеры TrueDepth, обеспечивающая работу Face ID, проецирует на лицо пользователя сетку из 30 тысяч невидимых точек для создания его точной трехмерной модели. И предыдущие сообщения указывали, что именно TrueDepth выступает узким местом на производстве iPhone X. По утверждению Bloomberg, сначала компания Finisar не сумела взять планку качества, поставленную Apple, а затем Sharp и LG Innotek столкнулись с трудностями при производстве модулей камеры TrueDepth и на каком-то этапе доля годной продукции составляла скромные 20%.

Смягчений требований позволит этим компаниям ускорить процедуру тестирования компонентов, но как это отразится на работе функции Face ID на практике, и будут ли изменения заметны вообще, пока неясно. Если таким образом Apple сможет ускорить производство без заметного ухудшения работы функции, то это будет победа. Аналитики предсказывают, что на старте продаж у Apple будет от двух до трех миллионов iPhone X, то есть купить устройство в первое время будет крайне сложно. Сама Apple предупреждает, что всем может не хватить и рекомендует занимать места в самом начале очереди. Предполагается, что из-за проблем на производстве до конца года Apple сможет отгрузить 20 млн iPhone X, что вдвое меньше изначально запланированного объема.

Источник: Bloomberg