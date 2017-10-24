Apple заявила, что iPhone X будет доступен в магазинах с первого дня продаж «для всех, кто придет пораньше», а не только по предзаказам

Сегодня компания Apple официально подтвердила, что прием предварительных заказов на смартфон iPhone X откроется 27 октября, а фактические продажи стартуют неделю спустя — 3 ноября. Что гораздо более интересно, представители компании сообщили, что новый смартфон будет доступен в магазинах в свободной продаже с первого дня продаж, то есть приобрести его смогут все желающие, а не только те, кто успел забронировать свой экземпляр с помощью предзаказа.

Несмотря на это заявление, количество экземпляров в свободной продаже будет ограничено по причине многочисленных проблем с производством и получить их смогут только первые несколько счастливчиков, которые не поленятся занять очередь перед магазином за сутки-другие до 3 ноября.

В первый день продаж смартфон будет доступен в 55 странах (полный список доступен на сайте Apple, Украины там, к сожалению, нет), магазины откроются в 8 утра по местному времени. В этот же день свои смартфоны начнут получать пользователи, оформившие предзаказы и готовые выложить за новинку от $999 и выше.

Напомним, что сегодня сооснователь компании Apple Стив Возняк заявил, что iPhone X станет первым iPhone, который он не купит в первый день продаж. Он заявил, что совершенно доволен нынешней моделью Apple iPhone 8, «которая похожа на iPhone 7, которая, опять таки, похожа на iPhone 6». Вместе с тем, он все же сможет рассмотреть новинку вблизи, так как ее купит жена Стива, не разделяющая его отношение к iPhone X.

Источник: Apple