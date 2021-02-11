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Microsoft пыталась купить Pinterest, эта сделка могла бы стать крупнейшей для компании

Microsoft пыталась купить Pinterest, эта сделка могла бы стать крупнейшей для компании

Microsoft пыталась купить Pinterest, эта сделка могла бы стать крупнейшей для компании


Как сообщает ресурс Financial Times, корпорация Microsoft проявляла интерес к покупке социальной сети Pinterest и проводила соответствующие переговоры. Microsoft обратилась к Pinterest о этому поводу в последние месяцы, но сейчас переговоры не ведутся. Если бы сделка состоялась, она была бы самой крупной на сегодняшний день для Microsoft, учитывая, что Pinterest оценивается в $51 млрд.

Тем не менее, потенциальный интерес Microsoft к Pinterest может указывать на новую стратегию продолжения развития облачных технологий. Компания стремиться убедить больше крупных онлайн-сервисов использовать свои облачные решения Azure. AWS Amazon доминирует в этой сфере рынка, и такие известные компании, как Pinterest, могут привлечь дополнительных клиентов к Azure.

Такой же подход можно было наблюдать и в ситуации с TikTok. Сделка  по покупке TikTok предоставила бы Microsoft ценные данные и выход для множества других сервисов. Кроме того, она могла бы стать большой рекламой для её партнеров и реселлеров, которые пытаются убедить компании использовать Azure, а не AWS.

Под руководством генерального директора Сатьи Наделла корпорация Microsoft уже сделала несколько крупных приобретений. Например, несколько лет назад она купила сервис GitHub за $7,5 млрд. Также Microsoft стала владельцем LinkedIn, заплатив $26,2 млрд. Кроме того, программный гигант находится на финальном этапе покупки Bethesda, в данном случае речь идёт о сумме $7,5 млрд.

Источник: The Verge

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