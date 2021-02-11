Microsoft пыталась купить Pinterest, эта сделка могла бы стать крупнейшей для компании





Как сообщает ресурс Financial Times, корпорация Microsoft проявляла интерес к покупке социальной сети Pinterest и проводила соответствующие переговоры. Microsoft обратилась к Pinterest о этому поводу в последние месяцы, но сейчас переговоры не ведутся. Если бы сделка состоялась, она была бы самой крупной на сегодняшний день для Microsoft, учитывая, что Pinterest оценивается в $51 млрд.

Тем не менее, потенциальный интерес Microsoft к Pinterest может указывать на новую стратегию продолжения развития облачных технологий. Компания стремиться убедить больше крупных онлайн-сервисов использовать свои облачные решения Azure. AWS Amazon доминирует в этой сфере рынка, и такие известные компании, как Pinterest, могут привлечь дополнительных клиентов к Azure.

Такой же подход можно было наблюдать и в ситуации с TikTok. Сделка по покупке TikTok предоставила бы Microsoft ценные данные и выход для множества других сервисов. Кроме того, она могла бы стать большой рекламой для её партнеров и реселлеров, которые пытаются убедить компании использовать Azure, а не AWS.

Под руководством генерального директора Сатьи Наделла корпорация Microsoft уже сделала несколько крупных приобретений. Например, несколько лет назад она купила сервис GitHub за $7,5 млрд. Также Microsoft стала владельцем LinkedIn, заплатив $26,2 млрд. Кроме того, программный гигант находится на финальном этапе покупки Bethesda, в данном случае речь идёт о сумме $7,5 млрд.

Источник: The Verge