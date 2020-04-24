Bloomberg рассказал о новых Mac с процессорами ARM, которые выйдут в 2021 году. Apple разрабатывает три варианта 5-нанометровой SoC A14, включая 12-ядерную модель





О переходе Apple на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо CPU Intel, используемые с 2006 года в мобильных и настольных моделях, мы уже писали не раз. Соответствующих наводок было настолько много, что это воспринимается, как уже подтвержденный факт. Буквально в прошлом месяце признанный аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что в 2021 году планируется выпуск нескольких новых Mac с процессорами ARM в ноутбучном и настольном форм-факторах. Теперь же издание Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, подтверждает эти данные.

Предположительно, Apple разрабатывает три процессора для Mac в рамках проекта Kalamata и все они основаны на SoC Apple A14, предназначенной для линейки iPhone 2020. По данным Bloomberg, первый из этих чипов будет построен по двухкластерной схеме с восемью высокопроизводительными ядрами Firestorm и как минимум четырьмя энергосберегающими ядрами Icestorm.

Ранее мы слышали, что переход на процессоры ARM позволит существенно нарастить конкурентное преимущество линейки Mac, а также сократит зависимость от Intel, одновременно снизив затраты на процессоры на 40-60%.

Bloomberg приводит некоторые технические подробности о самих процессорах:

Всего в разработке находится три SoC, родственные чипу A14 для линейки iPhone 2020; также началась работа над однокристальной системой для Mac, основанной на SoC A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Якобы Apple решила придерживаться одного цикла разработки для смартфонных и ноутбучных SoC.

Будущие SoC, предназначенные для компьютеров Mac, будут выпускаться по нормам техпроцесса 5 нм на мощностях TSMC.

Первенец получит 12-ядерный CPU: восемь высокопроизводительных процессорных ядер и как минимум четыре энергосберегающих ядра. Для сравнения, SoC A12Z, используемая в новейшем iPad Pro, имеет восемь процессорных ядер: четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных.

Помимо центрального процессора, SoC также будет включать встроенный графический процессор.

Компьютеры Mac на процессорах ARM не станут переходить на iOS, а продолжат использовать настольную ОС macOS по аналогии с тем, как ноутбуки класса Always Connected PC на процессорах ARM используют ОС Windows 10.

Первыми компьютерами Apple на чипах ARM собственной разработки станут высокоэффективные ноутбуки MacBook (вероятно, Air), поскольку достичь того же уровня производительности, как у x86-совместимых моделей Intel, использующихся в MacBook Pro, iMac и Mac Pro, пока не представляется возможным.

Еще в 2018 году Apple разработала прототип SoC для компьютера Mac на базе SoC A12X Bionic. Считается, что результаты настолько обрадовали Apple, что она не колеблясь приняла решение о переходе на чипы ARM в 2020 году.

Памятуя о далеко не самом удачном опыте Microsoft, которая по сей день не обеспечила полноценную поддержку приложений x86 в Windows 10 on ARM, самым большим вопросом является то, насколько в этом вопросе преуспеет Apple. Здесь также можно вспомнить о проекте Marzipan, предусматривающем постепенное слияние iOS и macOS. Ранее сообщалось, что в 2021 году Apple даст разработчикам возможность объединять приложения для iPhone, iPad и Mac в единое приложение. Кроме того, как мы отмечали раньше, у Apple шансы на удачную реализацию концепции куда выше, чем у Microsoft, учитывая тесную интеграцию аппаратной и программной составляющих.

Анонс первых моделей Mac на процессорах ARM, которые должны обозначить новую главу в истории линейки, ожидается в следующем году на конференции WWDC 2021.

Источник: Bloomberg