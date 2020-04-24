Bloomberg рассказал о новых Mac с процессорами ARM, которые выйдут в 2021 году. Apple разрабатывает три варианта 5-нанометровой SoC A14, включая 12-ядерную модель
О переходе Apple на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо CPU Intel, используемые с 2006 года в мобильных и настольных моделях, мы уже писали не раз. Соответствующих наводок было настолько много, что это воспринимается, как уже подтвержденный факт. Буквально в прошлом месяце признанный аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что в 2021 году планируется выпуск нескольких новых Mac с процессорами ARM в ноутбучном и настольном форм-факторах. Теперь же издание Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, подтверждает эти данные.
Предположительно, Apple разрабатывает три процессора для Mac в рамках проекта Kalamata и все они основаны на SoC Apple A14, предназначенной для линейки iPhone 2020. По данным Bloomberg, первый из этих чипов будет построен по двухкластерной схеме с восемью высокопроизводительными ядрами Firestorm и как минимум четырьмя энергосберегающими ядрами Icestorm.
Ранее мы слышали, что переход на процессоры ARM позволит существенно нарастить конкурентное преимущество линейки Mac, а также сократит зависимость от Intel, одновременно снизив затраты на процессоры на 40-60%.
Bloomberg приводит некоторые технические подробности о самих процессорах:
- Всего в разработке находится три SoC, родственные чипу A14 для линейки iPhone 2020; также началась работа над однокристальной системой для Mac, основанной на SoC A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Якобы Apple решила придерживаться одного цикла разработки для смартфонных и ноутбучных SoC.
- Будущие SoC, предназначенные для компьютеров Mac, будут выпускаться по нормам техпроцесса 5 нм на мощностях TSMC.
- Первенец получит 12-ядерный CPU: восемь высокопроизводительных процессорных ядер и как минимум четыре энергосберегающих ядра. Для сравнения, SoC A12Z, используемая в новейшем iPad Pro, имеет восемь процессорных ядер: четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных.
- Помимо центрального процессора, SoC также будет включать встроенный графический процессор.
- Компьютеры Mac на процессорах ARM не станут переходить на iOS, а продолжат использовать настольную ОС macOS по аналогии с тем, как ноутбуки класса Always Connected PC на процессорах ARM используют ОС Windows 10.
- Первыми компьютерами Apple на чипах ARM собственной разработки станут высокоэффективные ноутбуки MacBook (вероятно, Air), поскольку достичь того же уровня производительности, как у x86-совместимых моделей Intel, использующихся в MacBook Pro, iMac и Mac Pro, пока не представляется возможным.
- Еще в 2018 году Apple разработала прототип SoC для компьютера Mac на базе SoC A12X Bionic. Считается, что результаты настолько обрадовали Apple, что она не колеблясь приняла решение о переходе на чипы ARM в 2020 году.
Памятуя о далеко не самом удачном опыте Microsoft, которая по сей день не обеспечила полноценную поддержку приложений x86 в Windows 10 on ARM, самым большим вопросом является то, насколько в этом вопросе преуспеет Apple. Здесь также можно вспомнить о проекте Marzipan, предусматривающем постепенное слияние iOS и macOS. Ранее сообщалось, что в 2021 году Apple даст разработчикам возможность объединять приложения для iPhone, iPad и Mac в единое приложение. Кроме того, как мы отмечали раньше, у Apple шансы на удачную реализацию концепции куда выше, чем у Microsoft, учитывая тесную интеграцию аппаратной и программной составляющих.
Анонс первых моделей Mac на процессорах ARM, которые должны обозначить новую главу в истории линейки, ожидается в следующем году на конференции WWDC 2021.
Источник: Bloomberg