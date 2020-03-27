Раньше и масштабнее. Свежий прогноз о переходе Apple на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac





Нашумевший (предполагаемый) переход Apple на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо CPU Intel, которые она с 2006 года использует в мобильных и настольных моделях, может случится раньше и оказаться масштабнее, чем ожидалось. По крайней мере, так утверждает небезызвестный аналитик Мин-Чи Куо, известный своими связями в цепочке производственных поставок и точными прогнозами в отношении Apple.

Только в прошлом месяце аналитик утверждал, что новый мобильный ПК Macbook с процессором ARM собственной разработки Apple выйдет в ближайшие 12-18 месяцев. В свежем же письме (копия есть у MacRumors) Мин-Чи Куо пишет, что Apple планирует выпустить в 2021 году несколько новых Mac с процессорами ARM в ноутбучном и настольном форм-факторах.

Аналитик считает, что переход на процессоры ARM вместо x86-совместимых моделей Intel позволит существенно нарастить конкурентное преимущество линейки Mac, а также сократит зависимость от Intel, одновременно снизив затраты на процессоры на 40-60%.

Процессоры ARM, широко используемые в мобильных устройствах, выгодно отличаются на фоне x86-совместимых чипов более высокой энергоэффективностью, но при этом проигрывают по производительности. С другой стороны, многие считают, что возможности современных ядер ARM избыточны для своего сегмента. И сейчас уже мало кто берется отрицать потенциал чипов ARM стать достойными конкурентами x86 в мобильном сегменте. Иными словами, сейчас моноблочный ПК iMac на высокопроизводительном процессоре ARM с активным охлаждением кажется уже и не таким нереальным, не говоря о мобильных ПК. Далеко за примерами ходить не нужно — ноутбуки класса Always Connected PC на процессорах ARM с ОС Windows 10. Ввиду слишком высокой стоимости и недостаточно высокой производительности конкурировать у Always Connected PC с обычными моделями на x86-совместимых CPU пока выходит не очень. Но у Apple шансы на удачную реализацию концепции куда выше, чем у Microsoft, учитывая тесную интеграцию аппаратной и программной составляющих.

Анонс первых моделей Mac на процессорах ARM, которые должны обозначить новую главу в истории линейки, ожидается в следующем году на конференции WWDC 2021.

Источник: MacRumors