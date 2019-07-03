Bloomberg: Samsung завершила модернизацию складного смартфона Galaxy Fold





В конце прошлого года компания Samsung показала прототип своего первого складного смартфона Galaxy Fold, а в начале этого года состоялся анонс коммерческого устройства. Но первые образцы, отправленные на обзоры журналистам, вышли из строя буквально за пару дней не самого интенсивного использования.

Позже компания полностью отложила запуск этой модели из-за выявленных проблем в конструкции, которые вызывали выход из строя дисплея. По данным ресурса Bloomberg, ссылающегося на анонимные источники, в Samsung провели модернизацию Galaxy Fold и устранили проблему. На разработку и тестирование нововведений ушло около двух месяцев.

Теперь защитная плёнка покрывает весь экран и простирается на боковые грани, чтобы пользователи не могли снять её случайно. Кроме того, шарнир подвергся дополнительным улучшениям, чтобы он плотно прилегал к дисплею и поднимал плёнку вверх при открытии устройства.

В скором времени обновлённые компоненты будут отправлены во Вьетнам для запуска массового производства. Информации о сроках выхода на рынок обновлённой и улучшенной версии складного смартфона Samsung Galaxy Fold пока нет. Однако можно предположить, что эти сведения будут официально оглашены во время специального мероприятия Unpacked, посвящённого анонсу смартфона Galaxy Note 10. Напомним, эта презентация состоится 7 августа.

Источник: Engadget