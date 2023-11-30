Новости Кино 30.11.2023 в 15:09 comment views icon

Боб Айгер «разочарован» тем, что сделал экс-руководить Боб Чапек с Disney, и объяснил провал «Марвелов»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Айгер вернулся на должность гендиректора более года назад и сейчас пытается справиться с черной «кассовой» полосой для Disney.

Боб Айгер выбрал Боба Чапека, бывшего руководителя отдела парков Disney, своим преемником в феврале 2020 года, но через 2 года вернулся и был разочарован тем, как выглядела компания.

«Я был разочарован тем, что видел в переходный период и пока меня не было», — сказал он на саммите DealBook. «Я упорно работал, чтобы дистанцироваться от этого».

Айгер сказал, что нынешний процесс планирования «наследования» гендиректора является «надежным» и что он «однозначно» покинет пост в 2026 году, когда истечет его недавно продленный контракт.

Боб добавил, что сейчас решает «множество проблем» и некоторые были вызваны решениями его предшественника.

Во время конференции он также упомянул о недавнем рекламном уходе из X (бывшего Twitter) после того, как Илона Маска обвинили в поддержке антисемитских заявлений.

«Очень уважаю Илона и то, чего он добился. Однако, учитывая позицию, которую он занял в достаточно публичной манере, Disney пришел к выводу, что его связь с Маском и X/Twitter необязательно положительна».

Айгер опроверг сообщения о потенциальной продаже своего бизнеса линейного телевидения, хотя отметил, что постоянно анализирует его ценность для компании.

По возвращении в компанию более года назад, Айгер ликвидировал основанное Чапеком подразделение Disney Media & Entertainment Distribution (DMED), передающего надзор за распространением контента и монетизацией в отдельную от своих производственных подразделений группу. В памятке для сотрудников того времени он написал, что реструктуризация «возвращает принятие решений в руки наших творческих команд и рационализирует расходы».

Айгер также ввел план сокращения расходов в Disney на $5,5 млрд, включая сокращение около 8000 рабочих мест.

Кинопроизводство Disney в этом году не принесло компании ни одного «фильма-миллиардера» (в 2019-м таких было 7) и сразу два провальных дебюта в месяц — анимационный фильм «Желание‎» и «‎Марвелы», которому прогнозируют звание фильма Marvel с худшими кассовыми сборами в истории.

Айгер сказал, что лента получила низкую продуктивность из-за «большого объема контента», который усложнил руководство проектами.

«Марвелы снимали во время COVID, и на съемочной площадке не было достаточного контроля со стороны руководителей».

Источник: Variety

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