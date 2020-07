Boeing провела успешное тестирование парашютной системы капсулы Starliner при неблагоприятных условиях работы

Компания Boeing провела очередную тестовую проверку парашютов космического корабля Starliner. В этот раз компания сосредоточилась на проверке работы парашютной системы при неблагоприятной комбинации факторов. Boeing хотела убедиться, что парашюты будут правильно надуваться, даже если на начальной стадии раскрытия произойдёт прерывание процедуры.

Команда добавила в программу тестирования имитированный сбой. Тем самым было предотвращено раскрытие одного из трёх основных парашютов Starliner. При этом испытательный аппарат всё же благополучно приземлился примерно через две с половиной минуты после сброса, даже несмотря на далеко не идеальные условия. Таким образом, испытания были признаны успешными.

Our #Starliner parachutes and team performed with flying colors during a recent test. They showed that even under dynamic abort conditions and a simulated failure — astronauts would be safe.

More: https://t.co/6V8rJcx9XC pic.twitter.com/MCaZFWPypU

— Boeing Space (@BoeingSpace) June 29, 2020