Бойцов из 126 бригады 222 батальона в вечернем обращении упомянул Президент Украины

Батальон, для которого мы собираем средства, получил вчера отличие от Президента. Владимир Зеленский выразил свою благодарность за внимательность и храбрость бойцов.

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Напоминаем что сбор средств продолжается. Уже за два дня удалось собрать более 20 000 грн, необходимо еще 180 тыс. для достижения цели.

Присоединиться к сбору:

Благодарим за вашу поддержку!