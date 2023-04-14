Новости Новости 14.04.2023 в 12:48

Бойцов из 126 бригады 222 батальона в вечернем обращении упомянул Президент Украины

Батальон, для которого мы собираем средства, получил вчера отличие от Президента. Владимир Зеленский выразил свою благодарность за внимательность и храбрость бойцов.

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Напоминаем что сбор средств продолжается. Уже за два дня удалось собрать более 20 000 грн, необходимо еще 180 тыс. для достижения цели.

Присоединиться к сбору:

  1. Приват Банк – 4149629361328461 (Виктория Абед) или по ссылке.
  2. Банка Моно – 5375 4112 0522 1356 ссылка на банку.
  3. PayPal – [email protected]

Благодарим за вашу поддержку!


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