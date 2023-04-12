Поддержка военных на передовой. Присоединяйтесь к сбору средств на автомобиль для стрелкового взвода.

Война продолжается, и мы снова объявляем благотворительный сбор. Военное подразделение, которое воюет на Херсонском направлении (222 батальон, входящий в состав Вооруженных Сил Украины), нуждается в машине — пикап типа Nissan Navara, стоимостью 200 000 грн.
Это подразделение выполняет задачи в рамках стрелкового взвода, поэтому автомобиль крайне им необходим.
Присоединиться к сбору и задонатить пару гривен:
- Приват Банк — 4149629361328461 (Виктория Абед) или по ссылке.
- Банка Моно — 5375 4112 0522 1356 ссылка на банку.
- PayPal — [email protected]
Закрывать такое сборы все труднее, но крайне необходимо для победы над российскими оккупантами. Даже несколько гривен могут оказаться большой помощью.
Помним о цене, которую платят наши защитники (мы теряем лучших).
Со своей стороны обязуемся внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся по достижении цели.