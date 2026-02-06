tradfi
Более 700 геймеров обменяли свою кровь на бесплатную копию Vampires: Bloodlord Rising

Более 700 геймеров со всего мира сдали кровь, чтобы получить бесплатную копию Vampires: Bloodlord Rising перед выходом игры в раннем доступе 30 января.


Издатель Toplitz Productions и студия Mehuman Games запустили благотворительную кампанию Blood4Bloodlord, благодаря которой удалось спасти около 2000 жизней. В донорской акции приняли участие игроки из США, Германии, Бразилии, Франции, Польши и других стран. Все, кто подтвердил донорство в период перед релизом, бесплатно смогли окунуться в мир Vampires: Bloodlord Rising.

Это темная RPG с открытым миром, в которой игрок просыпается как ослабленный Лорд Вампиров в проклятой земле Сангавии. Он вынужден вести бои, заниматься крафтом, управлять слугами и противостоять инквизиции, которая хочет уничтожить его род. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе до 4-х участников.

Отдельную роль в игре играет замок. Его нужно отстраивать, расширять и наполнять кровью, чтобы открывать новые регионы и зоны, окутанные туманом. Постепенно главный герой возвращает свою силу и наращивает власть. Игра создана на движке Unreal Engine 5.


Сейчас Vampires: Bloodlord Rising уже доступна на ПК в раннем доступе на Steam, GOG і Epic Games Store. На разных платформах она стоит около ₴300.

Источник: Cerebral Overload

