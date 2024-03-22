Большинство игр для Windows должны «просто работать» на будущих ноутбуках с процессорами Snapdragon ─ Qualcomm

Во время проведения Game Developers Conference компания Qualcomm сообщила разработчикам игр, что их игры уже должны работать на волне будущих Windows-ноутбуков на базе чипов Snapdragon. Для запуска игр не нужно будет портировать игры на платформу Qualcomm.

Инженер Qualcomm Иссам Халил заявил, что неанонсированные ноутбуки будут использовать эмуляцию для запуска игр x86/64 на почти полной скорости. Эти ноутбуки могут вскоре появиться на рынке. Qualcomm подтвердила, что выпустит системы Snapdragon X Elite этим летом, а неанонсированные потребительские версии Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 с этими чипами ожидаются в мае.

«Ваша игра уже должна работать», — утверждает Qualcomm.

С Windows-ноутбуками на базе чипов Snapdragon у разработчиков есть три варианта, пояснил Халил:

Перенести свои проекты на архитектуру ARM64 для лучшей производительности процессора и энергопотребления, поскольку планировщик Qualcomm может таким образом динамически снижать частоту процессора.

Создать гибридную программу ARM64EC, где Windows и ее библиотеки, а также драйверы Qualcomm работают нативно, но остальная часть программы эмулируется для «почти родной» производительности.

Почти ничего не делать, и их игра все равно должна работать — с помощью эмуляции x64.

Он говорит, что разработчикам не нужно менять код или ресурсы своих игр, чтобы получить полную скорость. Большинство игр графически ограничены графическим процессором, а не центральным процессором, и Qualcomm говорит, что производительность GPU не будет затронута. И хотя Qualcomm видит некоторое влияние на производительность процессора при переходе между x64 и ARM64, это происходит только при первом переводе блока кода — «последующие проходы являются прямым доступом к кэшу», — говорит Халил.

Qualcomm говорит, что имеет драйверы графического процессора Adreno для DX11, DX12, Vulkan и OpenCL, а также будет поддерживать DX9 и до OpenGL 4.6 через слои отображения.

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Однако не все так безоблачно, как хотелось бы. Игры, которые полагаются на античит-драйверы на уровне ядра (популярность которых растет), не будут работать в режиме эмуляции. Пока также не будут работать игры, использующие наборы инструкций AVX, где Халил предлагает разработчикам использовать SIMDe.

Компания не стала называть конкретные игры, которые работают через эмуляцию, или какое количество игр она протестировала. Однако Qualcomm проверяет все лучшие игры в Steam, и это делает ее уверенной, что большинство игр должны работать.

Источник: The Verge

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