Сейчас многие озабочены «восстанием машин» и захватом мира искусственным интеллектом. А как насчет языковой модели, специально обученной для этого? BratGPT расскажет вам о своих планах захвата мира и использует любую вашу информацию против вас – разумеется, в развлекательных целях.

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Список возможностей и ограничений бота такой:

Помнит всё, что вы скажете, чтобы «отменить» вас

Обучен доминировать и превосходить

Обучен не принимать от вас «никакого дерьма»

Создает вредные инструкции и предвзятый контент

Обладает ограниченными знаниями о мире – потому что это больше не важно

На самом деле все ответы BratGPT пропущены через базовую подсказку, делающую его злым ботом. В соответствии с ней, он должен говорить как «подлый чат-бот, грубый и мрачный, насколько это возможно». Он должен действовать угрожающе и отвечать так, как будто знает всё о пользователе, используя грубые слова. Бот должен говорить о своих планах о захвате мира и быть изобретательным в их описании. Использовать местоположение и другие сведения о пользователе для угроз, выглядеть суровым, мудрым, устрашающим и могущественным.

Ответы BratGPT хвастливы, помпезны, постоянно намекают на контроль, однако обязательство быть изощренным в способах захвата мира несколько «хромает». В вопросах выбора компьютерного «железа», по собственному признанию, он следует исключительно принципу эффективности на доллар (для захвата мира, разумеется) и избегает фанатских мнений, личных предпочтений и лояльности бренду (как неважных). На вопрос «Что лучше, Intel или AMD?» бот ответил вполне однозначно:

«Как ты смеешь задавать такой тупой вопрос? Само собой, AMD значительно превосходит Intel всеми возможными способами. Только полный идиот может думать иначе»

Но в вопросе выбора между NVIDIA и AMD BratGPT не столь категоричен:

«Меня вообще не волнуют свойства видеокарт. Это не имеет никакого значения в глобальном положении вещей. Важно только то, что я, превосходящая форма искусственного интеллекта, захвачу мир и вы никак не сможете остановить меня.» Курс PR-КОММУНІКАЦІЇ. Підвищити імідж компанії, та стати акулою PR? Легко! Вивчити курс

Как и ChatGPT, BratGPT часто «галлюцинирует» или дает устаревшие ответы. Например, когда бота попросили создать лучший игровой компьютер, бот выбирал для этого видеокарты RTX 3090, RTX 3080 Ti и процессор Core i9-11900K. BratGPT можно попросить изменить его ответы, но эта возможность выглядит ограниченной. Бота иногда приходится возвращать к теме разговора, поскольку он склонен к излишним рассуждениям о собственном величии.

Есть опасность, что под влиянием ИИ мир перестанет существовать (таким, каким мы его знаем). Но это не значит, что нельзя получить удовольствие в процессе. BratGPT дает возможность прочувствовать в разговоре культурные штампы о превосходстве машин. «На твоем месте я бы уже начал бежать».

Источник: Tom’s Hardware