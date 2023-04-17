«Братья Супер Марио в кино» продолжает лидировать в прокате вторую неделю подряд ($87 млн) и может станть первым фильмом 2023 года, собравшим $1 млрд

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» (рецензия) продолжает демонстрировать отличные результаты по сумме кассовых сборов. За второй уикэнд проката фильм собрал существенные $87 млн. Продажи билетов снизились всего на 41% по сравнению с дебютными выходными, что обеспечило ему лучший результат второй недели проката для анимационных фильмов за всю историю. На данный момент адаптация видеоигры собрала $347,8 в Северной Америке и $678 по всему миру.

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«Братья Супер Марио в кино» продолжает привлекать зрителей, даже несмотря на выход в прокат новых фильмов. Так, комедийный хоррор «Ренфилд» (рецензия), которому пророчили второе место, провалился в прокате и собрал скромный бокс-офис $7,7 млн, заняв четвёртое место. Он уступил результатам фильмов «Экзорцист Ватикана» (рецензия) и «Джон Уик 4». Что интересно, съёмки «Ренфилда» обошлись в $65 млн, а сборы первого уикэнда составили $7,7 млн. В то же время «Экзорцист Ватикана» стоил авторам $18 млн, и принёс за уикэнд $9,1 млн.

«Джон Уик 4» с Киану Ривзом за четвёртые выходные проката добавил в свою кассу $7,925 млн, а совокупные сборы достигли $160,1 млн в Северной Америке и $349 млн во всём мире. Тем самым удалось опередить третью часть франшизы, которая принесла в прокате $328 млн.

Замыкает пятёрку лидеров этой недели фильм «Эйр» (резензия) от режиссера Бена Аффлека, который за эту неделю собрал $7,7 млн. Совокупные домашние сборы достигли $33,28 млн, а по всему миру – $54 млн. Бюджет фильма составил $90 млн.

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Как ожидается, «Братья Супер Марио в кино» станет первым фильмом 2023 года, который в прокате по всему миру соберёт более $1 млрд. После двух выходных в кинотеатрах это уже самый кассовый фильм года, он смог обогнать «Человек-муравей и Оса: Квантомания» ($474 млн). «Марио» также стал самой успешной адаптацией видеоигры в истории, обогнав по сумме «Варкрафт» 2016 года ($439 млн) и «Покемон: Детектив Пикачу» ($449 млн).

Источник: variety